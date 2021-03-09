到底該不該為了孩子而辭掉工作呢？孩子的童年只有一次，但多打拼孩子才有好生活！全職媽媽v.s.職場媽媽，各有什麼優缺點、各有什麼挑戰、各有什麼考量、怎麼決定才好？讓心理師和你分享為了孩子該怎麼選。

●全職媽媽的優、缺點及挑戰 給新手全職媽媽的建議

全職媽媽的優、缺點及挑戰。(圖/嬰兒與母親提供)

國泰醫院精神科薛媛云心理師指出，在考慮是否成為全職媽媽前，可以透過育嬰假嘗試，了解擔任全職媽媽是否為自己期待的未來，因為全職媽媽的作息差異較大，需要多做心理調適，像是沒有休息、沒有自己的生活，要了解工作成就自己是否看重，或只是糊口的工具。

薛媛云心理師提醒不要被迫成為全職媽媽，如果長期不滿，「對於夫妻兩人來說也是種地雷，會不斷認為我是為了你、小孩、家庭而犧牲。」

建議和丈夫討論兩人對家庭的想像是否一致，像是丈夫是否覺得回家老婆就應該煮好飯、家裡乾淨整齊，因為這種對媽媽的期待，可能來自丈夫個人生活經驗對家庭的想像，卻需要媽媽辛苦待命。

有些夫妻會用薪水高低做家庭分工，讓薪水低的一方辭職全心照料家庭，但薛媛云心理師認為，雙方應該討論彼此的價值觀，清楚對方的想法和看重的點，「如果是這種未來，你可以撐多久？為了孩子待在家是一輩子還是暫時的。」或許換個方式，讓夫妻各輪替一年，使薪水平均，不成為分工的理由，也能讓雙方充分理解全職待在家裡的付出與辛勞。

「有時候全職媽媽因為太忙太累，會不知道自己想要什麼，反而把所有寄託都放在孩子或是丈夫身上，或是刻意忽視自己的情緒。」

薛媛云心理師指出，有些媽媽甚至會忽視丈夫，太關心孩子，這樣容易影響夫妻關係。長期來說，等孩子大了有主見，甚至有自己的交友圈，丈夫因為工作，有同事朋友間的聚會，會讓自己沒有生活重心。建議媽媽要維持自己的生活圈、興趣，找到其他的成就感。

●離開職場前要先做什麼準備？

職場媽媽的優、缺點及挑戰。(圖/嬰兒與母親提供)

首先要知道自己是為何離開，是暫時還是一輩子，若仍想重回職場，薛媛云心理師建議可以保有原有的興趣或是關注的事，維持自己在專業上的資訊，遇到職業媽媽也能有共同話題。同時要有心理準備，重回職場後，薪資及工作成就不一定能馬上如預期，跟同齡人相比可能會有三到五年的落差。

●職場媽媽的優、缺點及挑戰 給新手職場媽媽的建議

職場媽媽可能會因工作太忙，變得沒時間，也沒有耐心陪伴孩子，因此薛媛云心理師提醒，這時最重要的是……

本文作者:許宜津

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年3月號)

【嬰兒與母親】2021年3月號

(中時新聞網)