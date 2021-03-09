還記得不久前以「包牌足球正確比數高賠選項樂透抱回百萬」為題跟大家分享台北市民生東路上一家投注站的常客在12/6買正確比數抱回百萬獎金的實例，想不到才沒多久他在1/21又中了30萬元及36萬元，他的投注眉角果然奏效，真是「猴腮雷」，今天再來分享一下他的中獎實例。

他包牌「正比」再度樂透抱回66萬元獎金

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

運彩足球「正確比數」是賠率相對高的一種玩法，少則5、6倍，多則500倍，如果中獎獎金，獎金往往都非常可觀，就好像是中樂透一樣，加上中獎機會相對高，因此廣受運彩購券者的喜愛，特別是在2018俄羅斯世界盃足球賽後更加顯著，它不僅可以「單買」也可以搭配「包牌」、「串關」及「過關組合」等方式，兼顧中獎機率及中獎金額。

足球「正確比數」玩法說明。(台灣運彩提供)

包牌投注說明。(台灣運彩提供)

台北市民生東路投注站的這位常客去年12/6抱回百萬獎金後，隨即又在今年1/21抱回2筆投注中獎金額共66萬元，其中1筆是鎖定「國際體育Vs. 聖保羅」7個正確比數選項進行包牌，每個選項投注600元，分別是「2：0賠率15倍」、「5+：0賠率500倍」、「5+：1賠率500倍」、「5+：2賠率500倍」、「5+：3賠率500倍」、「2：2賠率17倍」以及「4：4賠率500倍」，合計投注4,200元，其中「5+：1賠率500倍」選項中獎，抱回30萬元獎金(600元X500倍=30萬元)；另1筆則是鎖定「弗魯米內塞Vs. 科里蒂巴」8個正確比數選項進行包牌，每個選項投注3,000元，分別是「3：3賠率120倍」、「0：3賠率30倍」、「1：3賠率25倍」、「2：3賠率45倍」、「0：4賠率110倍」、「1：4賠率100倍」、「2：4賠率175倍」以及「3：4賠率500倍」，合計投注24,000元，其中「3：3賠率120倍」選項中獎，抱回36萬元獎金(3,000元X120倍=36萬元)。

圖庫曼競技Vs聖塔菲聯正確比數包牌。(台灣運彩提供)

圖庫曼競技Vs聖塔菲聯彩券。(台灣運彩提供)

從他這3次足球「正比」包牌中獎的經驗看來，有幾個特點，首先就是專挑都在台灣早上時間進行的中南美阿根廷及巴西的賽事，其次就是他會鎖定心目中「獲勝方」的「正比」選項進行包牌，如此一來36個選項馬上降為15個，如果2隊實力差不多，他也會適度地搭配「和局」的「正比」選項進行包牌，提高中獎機率。這樣的觀察及整理提供給大家參考，或許您也有機會跟他一樣持續地抱回高額獎金。

「國際體育Vs.-聖保羅」正確比數包牌。(台灣運彩提供)

國際體育Vs.-聖保羅中獎彩券。(台灣運彩提供)

「弗魯米內塞Vs.-科里蒂巴」正確比數包牌。(台灣運彩提供)

弗魯米內塞Vs.-科里蒂巴中獎彩券。(台灣運彩提供)

包牌中獎3次的眉角。(台灣運彩提供)

(中時新聞網)