為了不要讓交往時的金錢負擔太重，不少會採用「AA制」進行約會，讓彼此各付各的。不過一位女性網友卻控訴男友，總會在付錢時說「妳先付我再給」，透過這種方式A走她的錢，最終也成為2人的分手導火線。

原PO在Dcard上匿名發文表示，剛和男友在一起時，男方就主動提議要AA制，她也樂意回覆「我可以啊，本來就要這樣的。」不過她卻慢慢發現，這是一個「奇怪的AA制」。

原PO指出，有一次兩人出去玩，到了民宿要付款時，她告知男友應付金額後，男方僅回「嗯」，便請原PO先付，說等等再給她錢。原PO當下沒想太多，但兩人到了房間後，男友也沒有要給錢的意思，讓她有點小難過，等到女方鼓起勇氣提的時候，男友卻說「喔，好啊，吃飯、出門玩的車費，也都一直我先付款等等給我」。

原PO為了測試男友會不會付錢，有一次結帳時故意不拿錢包出來，沒想到男友竟然真的在等她付錢。頓時讓她感到非常傻眼，「怎麼沒有一次他先付我後面給呢！」原PO指出，男友知道她太忙會忘記討錢，後來就索性不給了。

更誇張的是，有次男友要幫朋友買東西，請原PO先墊，但後來仍沒有還她，直到自己跟那位朋友聊天時，才發現對方早就把錢還給男友了，但就沒有將錢還給她而已。原PO表示，「我傻眼了，我男友竟然A了我2000元！剛好，今天適合分手，會把他的爛事跟他攤牌.....我真是瞎了眼」。

貼文一出，網友紛紛感嘆表示，「辛苦了，遇到這種垃圾」、「妳還可以忍那麼多次喔，要是我早就分了」、「如果連這種便宜都要佔，這種男友就不要了，以後會變成在利用妳」。對此，網友也建議，情侶間可以成立一個共用錢包，付錢時比較方便，同時雙方也應做好記帳，若發生「誰先付，之後再算錢」的情況，當天分開前都要討乾淨。

(中時新聞網)