藥草繁花看似平凡，但卻對建構居住環境認知有莫大助力，部分還能醫治病體，療癒身心。日本殖民時期，台灣曾有一段發掘原生植物的黃金年代，在各地學者努力下，短期便挖掘3千多種台灣植物。漫畫家英張以此為歷史背景，繪製漫畫《採集人的野帳》，讓大眾貼近這些只為花草樹木，甘願翻山越嶺的「採集人」日常。

英張表示，過去不曾對自然界感興趣，但出社會後，卻在偶然間發現台灣植物是在日治時期被大量命名，「當時我正在構思下一部漫畫題材，因為本身喜愛日式建築，加上希望嘗試繪製和服，便想到正好可以這段日治時期為切點，代入喜愛的元素。」

協助其學術內容指導的林業試驗所博士董景生笑說，不料漫畫創作過程卻充滿艱辛，因要將正確的知識內容融入漫畫，其實並非易事，光是畫面中的花草是否顏色正確、根莖長度合理、植物特性有無還原等眉角，就耗費不少時間修訂。

不光如此，將情節設定與時空相符也不簡單。如漫畫舞台是設定於1924年，所提及的花草是否在當時均為已知植物，都需一再檢驗，董景生更舉例，漫畫中出現野生猴子闖入台北植物園、村民私種罌粟花等情節，一票顧問團隊原都認為與正史不符，但翻閱早期報紙，卻發現在日本政府嚴格管控鴉片下，恐還是有民眾違法種植，猴子搗亂工作，也不無可能。

英張過去作品包含漫畫版《天黑請閉眼》及《森山朗讀會》，曾以《天黑請閉眼》獲金漫獎最佳新人獎。相較過去作品多為懸疑路線，《採集人的野帳》以紮實知識為底，並以個性鮮明的人物設定，讓故事不淪於枯燥無趣，反倒能自然隨進入植物標本館工作的主角，了解標本背後的大學問。

漫畫以現存於台北植物園內的植物標本館「腊葉館」為主要場景。英張日前也將《採集人的野帳》部分手繪彩圖原圖，逐一陳列於腊葉館，供民眾參觀欣賞。展期至4月18日。

(中時 )