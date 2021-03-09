台南知事官邸生活館今年推出的首檔藝術展，以「用愛旅行」為題希望將愛的能量傳遞出去，不僅展覽期間收益15％做為公益捐贈，更在展覽的最後一天舉行《慈善拍賣會》將拍賣金額的40％捐贈給世界展望會、社團法人台灣愛希望兒童關懷發展協會以及綠色和平組織，用於協助特殊兒童服務、弱勢兒少、地球環境等公益項目。

當天參與慈善拍賣的貴賓冠蓋雲集，擠滿會場，畫家呂月華選出21幅作品參與拍賣。愛爾麗醫美集團董事長常如山長年熱心公益，雖未能親自到場，也特別委託策展方，ㄧ口氣認拍4幅畫作，以表達對活動的支持，也希望能藉此拋磚引玉，吸引更多人ㄧ起關懷弱勢。

最後，21幅作品，有13幅順利拍出，總拍賣金額為51.4萬元。最高金額為愛爾麗集團董事長常如山標到的《台北的流星雨》，標金6萬元。加上其他3幅作品，愛爾麗總共以19.6萬元標到4幅畫作。受捐單位也專程到場授證致意，感謝競拍企業、個人以及知事官邸生活館對社會公益的關注與付出。

拍賣會另外一個受到矚目的焦點就是拍賣官劉士民，許多人可能從電視電影或是相聲及舞台劇認識這位優秀的演員，卻不知道在他的手下曾拍出2.8億的張大千畫作，對於藝術收藏拍賣專精又有熱情的他，近來常主持藝術拍賣會，這次義不容辭地應邀參與。

策展人呂賢文自接手台南知事官邸的經營管理後，啟用許多年輕的藝術家與創意工作者，提供舞台，讓他們能夠讓更多的人看到。台南市文化局副局長陳修程表示：「台南市政府希望能夠跟民間力量結合，讓台南古都的文化可以跟不同的產業碰撞進而推動城市各面向的發展，未來文化局也會積極地與知事官邸密切合作，希望可以帶給大家更多新事物與不同的文化生活體驗。」

(中時 )