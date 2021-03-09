中國外交部長王毅日前公開要求拜登政府確實恪守「一個中國」原則。對此，白宮發言人莎琪表示，美國對台立場明確不變，會與盟友與盟邦共同促進印太繁榮、安全與價值。

王毅日前在中國大陸第13屆全國人民代表大會第4次會議記者會上聲稱，「中國政府在台灣問題上沒有妥協餘地，沒有退讓空間」。他並敦促美國總統拜登（Joe Biden）政府確實恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」。

莎琪（Jen Psaki）今天在白宮例行記者會上被問到對此事的回應時表示，美方對台灣的立場明確。美國與朋友及盟邦同在，以促進在印太地區共享的繁榮、安全與價值觀。

她也重申美國長期以來依循美中三公報、台灣關係法與六項保證概述的承諾，美方也將持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力。美方的立場不變。

對於王毅的說法，大陸委員會回應表示，台灣堅定維護國家主權與民主自由的立場，始終一貫；中華民國是主權國家，「台灣從來不是中華人民共和國的一部分」，台灣有權利與國際社會正常交往，「台灣的前途更只有台灣2300萬人民有權決定」。（編輯：張佑之）1100309

(中央社)