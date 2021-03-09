駁二特區大火 倉庫屋頂燒毀崩塌瞬間 網友直播片段（翻攝 爆廢公社二館）

高雄駁二特區凌晨大火 網友於制高點直播片段（翻攝 爆廢公社二館）

高雄市駁二藝術特區凌晨驚傳火警，凌晨1時4分，消防局接獲民眾報案位於鹽埕區新化路和大勇街交叉口，駁二特區一處倉庫發生大火，在強風助燃下火勢十分猛烈，並且迅速延燒。消防局派出14個分隊的消防車到場滅火，疏散週邊車輛及居民，立即拉起水線灌救，火勢於凌晨3時左右撲滅，無人員傷亡傳出，起火原因尚待鑑識人員進行調查。

高雄駁二凌晨大火 烈焰沖天染紅夜空 人車緊急疏散（翻攝 臉書社團高雄人大小事）

由於大火來的突然且猛烈，駁二特區附近許多居民在熟睡中被消防車鳴笛聲驚醒、倉皇逃離，停放在巷弄中的車輛也趕緊駛離，據了解起火點為駁二自行車倉庫（本東倉庫商店）建築，緊鄰新化路側仍有少數車輛遭到高溫波及。這場大火出動大批救援人力前往，也驚動不少高雄市民，紛紛在網路社團中發文關心。一名住在附近的民眾，於大樓制高點直播倉庫起火後實況，並且直擊倉庫建築陷入一片火海，屋頂瞬間坍塌的驚險畫面，引來許多網友關注。

高雄駁二凌晨大火 烈焰沖天染紅夜空 人車緊急疏散（翻攝 臉書社團高雄人大小事）

高雄市消防局是在凌晨1點04分接獲民眾報案，指鹽埕區新化街和大勇路的交叉路口、駁二倉庫群的一間倉庫起火，立刻派遣左營分隊、十全分隊、大昌分隊、鼎金分隊、鼓山分隊、中華分隊、新莊分隊、前金分隊、新興分隊、瑞隆分隊、苓雅分隊、成功分隊前往救援。

(中時新聞網)