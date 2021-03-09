由於美國股市資金持續湧向在後疫情時期可能強力復甦的工業和旅遊類股，使道瓊指數今天收高，科技股那斯達克指數下挫。

道瓊工業指數大漲306.14點或0.97%，以31802.44點作收。

標準普爾指數小跌20.59點或0.54%，收在3821.35點。

那斯達克指數重跌310.99點或2.41%，收12609.16點。（譯者：張佑之）1100309

(中央社)