資金湧向工業和旅遊類股 華爾街走勢分歧 道瓊漲306點、那指重挫310點 06:122021/03/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 道瓊指數今天收高，科技股那斯達克指數下挫。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於美國股市資金持續湧向在後疫情時期可能強力復甦的工業和旅遊類股，使道瓊指數今天收高，科技股那斯達克指數下挫。 道瓊工業指數大漲306.14點或0.97%，以31802.44點作收。 標準普爾指數小跌20.59點或0.54%，收在3821.35點。 那斯達克指數重跌310.99點或2.41%，收12609.16點。（譯者：張佑之）1100309 科技類股漲多回檔 金融科技產業可逢低布局 美長債利率上揚持續對股市構成壓力 亞股震盪幅度縮小 (中央社) #指數 #工業 #那斯達克 #那斯達克指數 #道瓊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電反彈 台股早盤站回萬六萬卡 09:282021/03/08 財經 《港股》科技股下挫 恆指兩萬九得而復失 13:252021/03/08 財經 投資專家：本周盤勢 有望彈回萬六上 04:102021/03/08 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－2陰霾罩頂 美股動見觀瞻 04:102021/03/08 證券．權證 《國際產業》與NewHold合併 零接觸掃描器公司Evolv將借殼上市 11:262021/03/08 財經 台股開盤大反攻 開盤重回萬六 台積電來到607元 09:082021/03/08 財經 《國際金融》債息再度挺升 美元守在3個月高點附近 15:412021/03/08 財經 美債殖利率再陡升 上証指數重挫摔破3500點 創業板崩5％ 15:172021/03/08 財經 《金融》亞股上週續遭外資提款 台韓最苦情 15:242021/03/08 財經 匯率期貨趨勢專欄－通膨增溫 澳幣看升 04:102021/03/08 證券．權證 特斯拉又破6字頭 美股漲跌不一 晶圓雙雄ADR續跌 22:472021/03/08 財經 國際熱門新聞 哈利梅根爆炸專訪曝王室秘辛 英國人氣炸了 - 國際 喜事變喪事 新娘婚禮不捨與娘家分開 傷心過度哭死 - 國際 資金湧向工業和旅遊類股 華爾街走勢分歧 道瓊漲306點、那指重挫310點 - 國際 英王室議論梅根寶寶膚色 歐普拉：無關女王夫婦 - 國際 - 中央社 美國大型企業獲准 可為員工打新冠肺炎疫苗 - 國際 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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