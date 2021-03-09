3月3日，日本媒體接連爆出福原愛與男性友人赴飯店過夜的照片，以及「江宏傑精神霸凌福原愛」導致夫妻失和的消息，本刊於3月2日晚間7點，直擊正要出門運動的江宏傑，在一處社區大門口拿著手機，聆聽語音訊息，接著便回到屋內未再露面，不知是否因收到福原愛遭跟拍的消息，讓他沒有心情出門。

日本媒體《女性SEVEN》三月三日報導，「桌球天后」福原愛和外型神似日本棒球明星大谷翔平的男性友人同遊過夜。同一時間，日媒《週刊文春》也刊出「江宏傑精神霸凌福原愛」導致夫妻失和、已在婚變邊緣的消息。

3月3日日媒報導福原愛與一名高大男子出遊，被外界解讀成她與江宏傑的婚姻即將不保。（圖／翻攝自《女性SEVEN》）

當天福原愛先是兩度發表聲明，隔日再發出親筆信，表示夫妻倆會共同面對問題，也對自己輕率的行為道歉；另一方面，江宏傑則公開表示，對小愛的愛不會改變，兩人會面對文化差異上的磨合。但讓人好奇的是，雙方對於福原愛遭江宏傑或江家言語霸凌一事，都未提出具體的說法或澄清。

另外，三月四日江宏傑不理會婚變傳言，在IG限時動態送上對岳母的生日祝福，只見福原愛的媽媽在江宏傑老家慶生，身邊還圍繞著小孩，有網友好奇地發問：「正常人會把自己母親接到這可怕的夫家嗎？」也認為福原愛將母親小孩都留在江家，自己卻在日本與男性友人約會，太多啟人疑竇的部分，有待當事人釐清。

江宏傑自從二月二十五日出席《全明星運動會》記者會，就沒在媒體前現身，特別是三月三日被爆出婚變消息後，他似乎並未返回位於高雄左營的愛巢，新竹老家也不見他的身影。不過，在婚變風暴發生的前一晚，本刊直擊江宏傑原本要外出運動，但收到手機訊息後，便神情焦慮折回台北住處，之後便未再露面，直到八日春酒活動才現身。

結束工作的江宏傑，與紅隊隊員廖允杰一同搭車離開體育大學，前往捷運迴龍站。

三月二日下午兩點三十六分，江宏傑結束《全明星運動會》的工作後，搭友人的車離開桃園國立體育大學，同行的還有參賽選手廖允杰。當車子開到捷運迴龍站，江宏傑和廖允杰便下車轉乘捷運。並肩而坐的他們，似乎有許多話題，一路聊回台北，看江宏傑的亢奮神情，相信當時他還未接獲愛妻福原愛遭偷拍的消息。

在捷運上，江宏傑與廖允杰一開啟話匣子便滔滔不絕，似乎很有話聊。

下午三點半左右，告別了同行的廖允杰，頭戴紅色帽子的江宏傑獨自在行天宮站下車，揹著藍色後背包的他，竟然還拉著可愛的HELLO KITTY行李箱，看似帶了不少隨身物品。江宏傑一路步行到經紀公司，直到傍晚近六點四十九分，才又拉著行李箱現身經紀公司樓下準備離開。

江宏傑在行天宮站下車，拖著HELLO KITTY的行李箱前往經紀公司。

晚間七點，江宏傑獨自搭乘多元計程車，回到疑似是他在台北的住處。約莫一小時後，尚未換裝的他拿著一顆紅色的球，現身該社區大門前，本以為他要出門運動，卻見他不停地來回走動，一邊轉球一邊拿著手機，似乎在聆聽語音訊息。過了一會兒，只見江宏傑眉頭深鎖，十分專心地回覆訊息，氣氛明顯不太對勁，接著轉頭返回社區，直到深夜都未見他外出，不知是否提前收到福原愛遭跟拍的消息，影響了出門的心情。

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(中時新聞網)