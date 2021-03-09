3月3日，日本媒體接連爆出福原愛與男性友人赴飯店過夜的照片，以及「江宏傑精神霸凌福原愛」導致夫妻失和的消息，讓他們的大批粉絲難以接受，但衝擊最大的，自然還是當事人之一的江宏傑。

江宏傑與福原愛經常在社群網站發文放閃，也互祝對方生日快樂，看不出婚姻關係已起變化。（圖／翻攝自江宏傑、福原愛臉書）

江宏傑當天分別在基隆和板橋兩地錄製《全明星運動會》，但全員都避談此事，僅製作人透露：「他（江宏傑）沒事，很敬業地在錄製節目，錄影工作一切正常。」大批媒體下午赴板橋錄影現場，但卻不見江宏傑的身影，僅剩下部分隊員及工作人員在收拾器材，媒體推測應是擔心江宏傑受婚變新聞影響而提早收工，但工作人員表示，提早收工是因為該場地後面還有活動，對江宏傑相當保護。

今年元旦，江宏傑PO出一家四口的甜蜜合影，夫妻倆笑得很開心。（圖／翻攝自江宏傑臉書）

去年江宏傑參與《全明星運動會》，擔任紅隊領隊，力挺老公的福原愛不但與他來了一場桌球示範賽，還請出豆花餐車應援，讓全體隊員們看了直呼：「怎麼有這麼完美的老公、老婆！」但發生婚變風波後，第二季的紅隊隊員廖允杰在IG發文「江小傑我們挺你到底」，令人感覺格外溫暖。

此外，第一季最後加入節目的藍隊隊員張庭瑚，日前面對本刊詢問時也表示：「江宏傑是個很好的人，我們是同鄉，我國小也有練桌球，如果當年繼續練，搞不好就有機會交手，這次有幸在節目中遇到，希望他一切都好。」低調地為對方加油打氣。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)