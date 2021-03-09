邁入3月第二周，隨著火星巡幸雙子，並漸與土星入三合相位，且逢周末雙魚宮內日金與冥王六合在即，美中角力與亞非區域政局因各種資源分布等議題，再見政治謾罵與冉冉硝煙。然而鼙鼓震天價響，最終卻有成見消弭，大團圓結局希望。此外，大眾交通或空運本周可能有意外，致使疫苗或人道援助蒙受非預期損失或延誤。

相較於政經社會新聞觸目，個體生活步調在13日雙魚新月前後，確幸溫情大行其道，特殊募資或聚資消費品與體驗將備受矚目。娛樂產業同樣不平靜，周末水星入雙魚，政治干預媒體操守往事曝光，或有鎂光燈前的玉女金童醜聞難掩。財經方面，社群新創與半導體仍短線利多，債市則將迎來波動，投資者可多加留心。

本周星情排行

雙魚座 喜出望外 心想事成

巨蟹座 天官賜財 錢緣最美

雙子座 得隴望蜀 事業最旺

牡羊座 借力使力 攀升最快

牡羊座 正可高談闊論

四兩撥千斤，3月中旬，牡羊的職涯口碑場聯映，更見正負業力此消彼長，過去的耕耘，如今發芽茁壯。水星移座，少部分牡羊貪圖口快，反增煩惱。正偏財平平。感情是一片冰心在玉壺，部分牡羊遇見命定桃花。

金牛座 穿針引線自在

隔岸觀火，金牛在職場上不動聲色，有利於撥亂反正，且應於新月期間專注本心與經手事宜，其餘靜觀，一身輕閒。部分金牛則是積善得貴人相助，難題自解。財運平淡。感情是莫聽穿林打葉聲。

雙子座 錦上添花容易

金口玉言，在水火星吉相下，本周雙子舌粲蓮花，有備而來使說服力大增，不見早先左支右絀。部分雙子仍需留意小人蜚語可畏，社交圈難梳理。有異地投資或酬庸入袋。感情運不俗，年年魂夢與君同。

巨蟹座 千金散去復來

日進斗金，13日後新月打通巨蟹任督二脈，思緒清明，氣勢如虹，正業力加持，年度貴人上演抬轎大運切莫錯過。人緣桃花攀至上半年最高點，感情運是彩袖殷勤捧玉鐘，宜告白。

獅子座 清官難斷家事

箭無虛發，獅子事業運逢雙魚新月與日冥加持，新篇章自動展開，柳暗花明，巧妙達陣。財運波動，投資偏財見好，但極忌外道偏門，以免得不償失。感情是歌盡桃花扇底風，或閃婚。

處女座 恍如幽夢初醒

成王敗寇，本周處女在職場上有改弦易轍之勢，清理門戶或搬風。擺設更動或是安排健康檢查也宜。正財步步高升運勢佳，羨煞諸星。逢關係宮新月，感情是珠簾繡戶楊花滿，教養困境迎刃而解。

天秤座 笑評南柯太守

糊塗難得，金冥入相，本周天秤因主管長輩施壓，身心倦怠，但身涉要職要角，不得倦勤，也不宜蹉跎錯過佳期。貴人運佳，左倚右靠，全賴過往積善。財運忌諱投機。感情是羅裙香露玉釵風。

天蠍座 正宜沉著以對

稍安勿躁，本周天蠍逢日金過境雙魚，魚雁往返還有各種交流大增，唯獨宜沉著應對，以確保無人見縫插針。差旅運差，只需留心禍從口出。偏財運新月前後佳。感情是乞巧雙蛾加意畫。

射手座 月明雲開風清

以逸待勞，蓄勢正發，射手本周有煥然一新之感，雙魚新月加持，掃除盲點，打通關節。觀察力敏銳，部分射手應留意交通安全。正財運於十二星座前三有位，偏財錦上添花，或有長輩贈與。感情是無心插柳柳成蔭。

摩羯座 麾下無人不從

膽大心細，拂曉進擊，火星加持雙子，本周的摩羯領銜出陣，但務必身先士卒，不然指導棋淪空包彈，只是蹉跎大好時光。財運佳，投資消息判斷準確。感情是題破香箋小砑紅。

水瓶座 千萬人吾往矣

處變不驚，進退有據，水瓶事業上反映業力因緣，或實至名歸，或生變掣肘，一切己求。本周逆風有人情冷暖，社交醜聞成為試金石測驗。財運是撒網回收，豐碩可期。感情是秦雲已有鴛屏夢。

雙魚座 同樂分享快意

天官賜福，新月有喜，本周雙魚快意，對職場志業游刃有餘，人氣指數高漲，諸事呈祥，更有多福臨門。利走跳曝光，更有機會得尊長青睞加持。財神過路，感情是歲華方共聖恩長。

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(中時新聞網)