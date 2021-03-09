大陸海關總署突然宣布因屢次檢出介殼蟲，三月一日起暫停輸入台灣鳳梨，消息一出，府院高層頻頻南下安撫農民和產銷代表，並祭出新台幣十億元搶救，試圖緩解鳳梨的供銷壓力，還找到日本「救鳳梨」。不僅果農擔憂損失，南部一名貿易商指出，先前準備銷往大陸的紙箱，光是成本就破百萬元，現在只能另覓途徑消化。

貿易商提供簡體字紙箱供果農包裝，如今無法出口大陸，只能自行吸收百萬元包裝損失。（圖／張文玠攝）

大陸海關總署二月二十六日宣布，由於屢次從我方鳳梨檢出介殼蟲，為防範植物疫情風險，三月一日起全面暫停台灣鳳梨輸陸。三月三日正午，向來豔陽高照的屏東縣，難得籠罩著漫天烏雲，一八五縣道兩側的鳳梨田櫛比鱗次，迎面撲來的清甜香氣令人垂涎，但許多果農臉上都露出對「大陸暫停輸入台灣鳳梨」的憂心。

本刊記者前往屏東縣一處鳳梨集貨場，只見一顆顆金黃微綠的鳳梨，在重量分級機上滾動，作業員迅速地將鳳梨裝入印有日文和繁體中文的紙箱，一旁印著大大簡體字「台湾金鑽凤梨」的紙箱，卻始終被擱置，形成強烈對比。

大陸檢疫單位通報檢出台灣鳳梨含有介殼蟲等3種有害生物，宣布3月1日起暫停輸入大陸。（圖／農委會提供）

從紙箱就能嗅出台灣鳳梨處境的驟變。「對岸連預警都沒有，一紙行政命令就全停了，連第一線的貿易商都來不及反應。」南部一名貿易商猛搖頭說，鳳梨產量大，每個集貨、包裝場至少要準備十個貨櫃的紙箱，一個貨櫃約兩千箱，一個箱子五十元，光是紙箱支出就將近百萬元，這些成本現在只能先耗著。

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(中時新聞網)