面對大陸突來的鳳梨禁令，府院高層的態度卻更令人玩味。二月二十六日，總統蔡英文在臉書指出，大陸片面決定無助於貿易往來；同日，向來不給北京好臉色的行政院長蘇貞昌，在立法院答詢時卻指稱：「目前定調此事為檢疫理由，不要升高到政治層次，希望往好的方向走。」行政院發言人羅秉成二月二十八日也強調，此事為貿易問題，不宜做過度的政治操作。
然而，執政黨立委和縣市首長面臨選民壓力，紛紛將矛頭指向對岸政治打壓。三月一日，蘇貞昌話鋒轉趨保留地表示，此事不符合國際貿易作法，希望大陸不要有政治操作，但也呼籲「雞蛋不要放同一個籃子裡」，以貿易論調收尾，態度先軟後硬，不免讓外界質疑蘇貞昌是否大玩「兩手策略」。
倒是前總統馬英九另有解讀。他認為，兩岸十一年前簽署《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》後，雙方建立重大檢疫檢驗突發事件協處機制，相互及時通報，此次陸方就是透過這個平台向我方通報，因病蟲害決定暫停鳳梨進口，顯示雙方的溝通管道並非完全斷絕。
更多 CTWANT 報導
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。