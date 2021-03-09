面對大陸突來的鳳梨禁令，府院高層的態度卻更令人玩味。二月二十六日，總統蔡英文在臉書指出，大陸片面決定無助於貿易往來；同日，向來不給北京好臉色的行政院長蘇貞昌，在立法院答詢時卻指稱：「目前定調此事為檢疫理由，不要升高到政治層次，希望往好的方向走。」行政院發言人羅秉成二月二十八日也強調，此事為貿易問題，不宜做過度的政治操作。

然而，執政黨立委和縣市首長面臨選民壓力，紛紛將矛頭指向對岸政治打壓。三月一日，蘇貞昌話鋒轉趨保留地表示，此事不符合國際貿易作法，希望大陸不要有政治操作，但也呼籲「雞蛋不要放同一個籃子裡」，以貿易論調收尾，態度先軟後硬，不免讓外界質疑蘇貞昌是否大玩「兩手策略」。

農委會主委陳吉仲特別於3月2日召開記者會宣布，透過企業訂購、量販通路與海外銷售等，已賣出超過4萬1千公噸的鳳梨，與去年總外銷產量相去不遠。（圖／報系資料照）

倒是前總統馬英九另有解讀。他認為，兩岸十一年前簽署《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》後，雙方建立重大檢疫檢驗突發事件協處機制，相互及時通報，此次陸方就是透過這個平台向我方通報，因病蟲害決定暫停鳳梨進口，顯示雙方的溝通管道並非完全斷絕。

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(中時新聞網)