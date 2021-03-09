回顧台灣鳳梨「登陸」的背景，二〇〇五年大陸宣布對台灣農產施行「零關稅措施」，吸引大批台灣水果出口至大陸；二〇一二年，大陸與菲律賓發生南海主權爭議，隨即對菲國的香蕉、鳳梨下達禁令，台灣也藉此事件搶占大陸市場。此次鳳梨禁運事件，兩岸學者分析，或許是「兩岸復談」的機會，民進黨立委張宏陸則指出，如果大陸願意跟台灣對談，不失為雙方重啟交流的契機。

二〇〇五年三月大陸宣布對台灣農產施行「零關稅措施」，八月一日起開放十五種台灣水果進口，包括鳳梨、釋迦、木瓜、芒果和蓮霧等，並簡化通關手續，吸引大批台灣水果出口至大陸。

二〇一二年，大陸與菲律賓發生南海主權爭議，大陸檢疫機構稱多次從菲國進口水果中截獲有害生物，隨即對菲國的香蕉、鳳梨下達禁令，當時菲國鳳梨占大陸進口總量的94％，台灣也因中菲糾紛，趁機搶占大陸市場。台灣鳳梨出口大陸在二〇一四年達到八千公噸，之後連年穩定成長，二〇一八年更突破五萬一千公噸。

知名兩岸專家、淡江大學中國大陸研究所教授趙春山認為，「鳳梨事件或許是『兩岸復談』的機會，重點是雙方願不願意坐下來談，有互動總比過去都不來往要好。」

蘇貞昌子弟兵、立委張宏陸也認同趙春山的看法，他認為，如果大陸願意跟台灣對談，不失為雙方重啟交流的契機。立委陳玉珍則說，陸方一開始定調此事屬檢疫層級，如果民進黨懂得順著這條路走，務實開啟事務性協商，將成為兩岸融冰的起點。

三月一日以來，蔡政府拚命鼓勵國人多吃鳳梨，民間企業至國營事業也都紛紛響應，然而，鳳梨果農仍相當擔心，蔡政府面對四月的鳳梨大量盛產期，能否穩住市場價格不崩盤，同時不波及其他外銷大陸的水果，考驗才正要開始。

蓮霧與釋迦銷陸均占總出口量逾9成，果農表示，雖然目前尚未受影響，但仍擔憂未來銷陸管道突然喊卡。（圖／張文玠攝）

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(中時新聞網)