彰化檢警破獲「葉少爺」賣淫集團，幕後主嫌為彰化縣議員葉國雄的獨子葉男（27歲），消息傳出震驚各界。檢警調查，該集團自行研發專屬的「叫雞App」，不僅開放來自東南亞、港澳、俄羅斯等「八國聯軍」小姐的外貌、罩杯、技巧，嫖客「消費」後還可前往評比、留心得，互相提醒「有沒有雷」，完整貼心的「客服設計」堪比時下當紅的美食外送、叫車等App。

檢警調查，葉少爺賣淫集團最大賣點就是設計精良的APP及網頁，名為「Sex100小幫手」的APP點選進去後，首頁即有「地方妹妹需要你幫助」的逗趣廣告詞，再往下拉，還有賣淫女子的「排行榜」、「本月主打星」等，最下方還有「聯絡客服」、「新菜」（新加入的賣淫女）等選單，完全不輸民眾熟悉的點餐、叫車等APP。

而在每位賣淫女的介紹專頁中，集團除了明確標示國家、身高、罩杯外，也依「外貌」、「態度」、「身材」、「技巧」等項目，開放給嫖客評分，最高可給5星，最低則為1星，最後再加權計出總分，評分表的下方則是網路論壇，讓嫖客可留言討論。

而賣淫女子除台妹外，東南亞的越南、泰國、印尼、馬拉西亞等是基本款，連俄羅斯金絲貓、港澳女子等也都加入淘金行列，根本就是另類的「八國聯軍」，每次性交易價格最低約2800元起，身材條件極優或來自「冷門國家」的女子，甚至開價到8千、1萬元間，但仍供不應求。

對於兒子涉入賣淫案，，葉國雄也相當自責，他強調自己忙於事業、選民服務，因而疏於對兒子管教，除了對社會大眾感到抱歉外，也會尊重司法調查，如果兒子真有犯罪就不該縱容及輕判，自己不會護短。他也認為兒子可能只是受朋友影響，僅負責一小部分，其他狀況並不清楚，隨即以有會議要忙為由掛斷電話。

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(中時新聞網)