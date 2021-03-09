彰化檢警、移民署聯手破獲1個賣淫集團，幕後主嫌竟是彰化縣議員葉國雄的兒子。年僅27歲的他，原本被父親安排在身邊當助理，寄望未來能接班服務鄉里，看過他的地方人士無不大讚「長相超帥」、「不輸藝人」等，無奈葉男實在對政治沒興趣，堅持走自己的路另外「創業」，最後連家人都始料未及，走上歪路，成了中部地區最大「雞頭」遭逮。

本刊調查，這個以串聯全台「叫雞App」為特色的賣淫帝國，主嫌葉男為現任彰化縣議員葉國雄獨子，綽號「葉少爺」。友人說，葉國雄育有3名子女，葉男是唯一男丁，從小家人就對他期望很深，而中部某國立高工機械科畢業的他，成績也相當優異，尤其在電腦程式設計等方面極有天分，只是沒想到如今真的徹底「學以致用」。

葉國雄從政後，一直希望葉男將來能接棒服務，兒子因此在20歲出頭時，就被父親安排在身邊當助理，到處陪同「跑攤」拜會地方人士，或參加各種會勘活動，地方上不少人都見過他，對他最深刻印象就是「長相超帥」，都認為他有當藝人的顏值，而個性上則是談吐斯文、不多話，甚至不少人都向葉國雄誇讚「你兒子會是政壇明日之星哦！」

議員葉國雄在兒子犯錯後表示自責，強調自己因忙於事業疏於管教，對社會大眾致歉並尊重司法調查。（圖／翻攝葉國雄臉書）

但葉男實在對政治興趣缺缺，經過1場家庭革命後，近2年開始頻繁往來台中、彰化兩地，家人以為他想照自己心願創業，葉男確實也曾和友人做過正當生意，在夜市合夥擺攤、賣手機配件等，但長輩絲毫不知道，葉男後來卻走歪了，不僅「投資」加入賣淫集團，還利用天分替集團設計客服程式。

對於兒子涉入賣淫案，，葉國雄也相當自責，他強調自己忙於事業、選民服務，因而疏於對兒子管教，除了對社會大眾感到抱歉外，也會尊重司法調查，如果兒子真有犯罪就不該縱容及輕判，自己不會護短。他也認為兒子可能只是受朋友影響，僅負責一小部分，其他狀況並不清楚，隨即以有會議要忙為由掛斷電話。

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(中時新聞網)