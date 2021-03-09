彰化檢警破「葉少爺」賣淫集團，將幕後主嫌、彰化縣議員葉國雄兒子葉男送辦，檢方一度聲押，最後以「高於行情」的100萬元保金，准予交保。該賣淫集團最大特色為設計精良的「叫雞App」，即便不少人認為葉男「撈偏門」應該「賺很大」，但意外的是，友人卻稱他出手並未因而變得闊綽，甚至出入仍開二手老車。

葉少爺友人回憶，賣淫案爆發前還曾遇過他，「他們家有開汽車修理廠，我看他（葉男）還是開一輛修理廠的二手車，沒有很招搖開跑車或名車，買東西也很節省，完全沒有一擲千金的樣子。」但得知葉男竟是賣淫集團首腦之一，友人也直呼難以想像。

葉男被逮捕並交保後，葉國雄面對詢問也相當自責，他說自己忙於事業、選民服務等，因而疏於對兒子管教，除了對社會大眾感到抱歉外，也會尊重司法調查，如果兒子真有犯罪就不該縱容、輕判，強調自己不會護短。

本刊調查，葉國雄是彰化秀水人，今年55歲的他，從小家境並不好，國中時就到汽車廠當「黑手」學徒，最後才出師當起老闆，約12年前開始從政，從鄉代表開始幹起，之後也陸續受前立委蔡煌瑯、魏明谷賞識，成了服務處主任。

2018年間，他代表民進黨參選彰化縣議員，因長期深耕地方，擔任法院志工、警友會或消防民防組織成員等社團，形象不差，也讓他順利「凍蒜」，此外，近年來他也因與民進黨縣黨部主委邱建富友好，外界評估葉國雄不僅可望順利連任議員，未來甚至有可能成為縣長候選人，但兒子涉案一事，是否對老爸未來造成影響，則仍待觀察。

對於兒子涉入賣淫案，，葉國雄也相當自責，他強調自己忙於事業、選民服務，因而疏於對兒子管教，除了對社會大眾感到抱歉外，也會尊重司法調查，如果兒子真有犯罪就不該縱容及輕判，自己不會護短。他也認為兒子可能只是受朋友影響，僅負責一小部分，其他狀況並不清楚，隨即以有會議要忙為由掛斷電話。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)