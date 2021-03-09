（聯邦快遞承諾至2040年其貨運車隊將全面使用零排放的電動車。圖/業者提供）

聯邦快遞（FedEx Corp.）宣布至2040年實現全球業務碳中和的遠大目標。為了實現這一目標，聯邦快遞在車輛電動化、永續能源和碳封存三個關鍵領域，投入超過20億美元的資金。

其中包含向耶魯大學捐贈1億美元，協助耶魯大學成立天然碳捕捉中心(NaturalCarbon Capture)，藉此加速大規模碳封存方法的研究，將著重在抵消相當於航空公司目前所產生的溫室氣體排放量。

聯邦快遞集團董事長兼執行長施韋德(Frederick W. Smith)表示：「我們有責任採取果決的行動來因應氣候變遷。我們的目標建立在對公司業務永續發展的長期承諾上，同時為聯邦快遞和整體物流產業投資長期的轉型解決方案。」

實現碳中和目標的關鍵步驟包含： 車輛電動化：至2040年，聯邦快遞的貨運車隊將全面使用零排放的電動車。這項目標將透過分階段更換現有車輛來完成。例如，在2025年聯邦快遞全球新採購的車輛中，50％將是電動車；到2030年，比例將提升至100％。

永續性客戶解決方案：聯邦快遞將與客戶合作，透過碳中和的運輸方式和永續性包裝解決方案，為客戶的供應鏈提供端到端的永續性。

替代燃料：聯邦快遞將繼續投資替代燃料，以減少飛機和車輛的碳排放。

燃油節約和機隊現代化：聯邦快遞將在成功的FedExFuel Sense計劃基礎上再接再厲，降低飛機的燃油消耗。自2012年以來，聯邦快遞的FedExFuel Sense和機隊現代化計劃共節省了14.3億加侖的飛機燃料，並減少了超過1,350萬噸的二氧化碳排放。

操作設施：聯邦快遞將繼續努力，透過持續投資高效能設施、可再生能源和其他能源管理計劃，強化全球超過5,000個操作設施的永續性。

天然碳封存：聯邦快遞將投注資金幫助耶魯大學建立天然碳捕捉中心，以協助其對自然碳封存解決方案的應用研究。

為了消除和儲存地球上多餘的碳，邁向永續發展之路需要採取新的策略。耶魯大學天然碳捕捉中心將促進自然科學和工程學的跨學科研究，加速這項工作。

在自然碳儲存系統（包括生物生態系統和地質碳循環）的基礎上，碳捕捉中心的研究人員將發展新的方法，改善碳的吸收速度、儲存容量以及存放時間。透過這些努力，研究人員旨在建立一套能對全球範圍產生影響的碳清除組合策略。

在航空領域取得初步成功的基礎上，該中心將發表並分享其研究成果，使企業、產業和政府從中受益，加速全球自然碳捕捉策略的採用和實踐，進而擴大影響範圍，幫助更多全球排放源解決其碳排放問題。

耶魯大學環境學院Carl W．KnoblochJr．院長Ingrid C.“ Indy” Burke博士表示：「氣候變遷是一項複雜的挑戰，我們需要立即採取行動，而天然碳捕捉策略將是該行動的一個關鍵。耶魯大學天然碳捕捉中心的成立旨在發展可衡量的碳捕捉策略，幫助抵消全球碳排放。」

聯邦快遞的承諾建立在該公司持續實踐永續發展策略的歷史上。自2009年以來，透過聯邦快遞的努力使企業整體在貨件量增加99％的情況下，二氧化碳排放量降低了40％。最近，聯邦快遞在JUSTCapital發佈的2021年「美國最公正公司」環境類名單中排名第一，在《新聞週刊(Newsweek)》的「2021年美國最負責任企業」中在旅遊、運輸和物流領域排名第一。

聯邦快遞永續長 Mitch Jackson 表示：「儘管我們在減少對環境影響方面已有長足進步，但我們必須繼續努力。物流產業的長期發展與地球的健康直接相關，這些努力超越了營利，更是正確且必須做到的事情。聯邦快遞致力於透過豐富的資源和負責任的方式，連結人與人之間的可能性。我們現今所採取的每一步都將為後代子孫帶來正面影響。」

(工商 )