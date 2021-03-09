小熊球員無法驅離闖入的鵝，只好繼續比賽。（美聯社資料照）

亞歷桑納響尾蛇8日在春訓的主場比賽遇到一位不速之客，比賽開打不久就有一隻鵝飛進中外野，站在小熊隊外野手奧特嘉(Rafael Ortega)的身後，成為防守方「第10位球員」。這隻黑頸的北美野生鵝很堅持留在比賽中，即使被工作人員驅趕也不願離去，大家只好繼續比賽。

There is just something about @Dbacks and birds.@Cubs outfielder Rafael Ortega should most definitely WATCH HIS BACK.



(See end of video). pic.twitter.com/LyHohbfmpm — FOX Sports Arizona (@FOXSPORTSAZ) March 7, 2021

有些鵝會守護地盤，甚至幫人看家，這隻鵝似乎也在守衛自己的地盤。第5局時有另一隻鵝想要進來一起看比賽，就被原來這隻鵝凶狠地驅逐，追著牠跑並咬下尾部的一撮羽毛。響尾蛇總教練魯瓦洛(Torey Lovullo)開玩笑說那隻鵝的「守備範圍」很廣，至少牠不會讓別的鵝進來了。主播也笑說賽前就有看到鵝在外面，但不知道牠們原來有買票。

中外野手奧特嘉對此顯得坐立難安，工作人員趨前喝令那隻鵝離開，但是鵝就算聽得懂人話也不害怕，因為現代人平時不會隨便傷害動物。大聯盟比賽經常有誤入的動物，例如一群鳥停在投手與本壘板之間阻礙比賽，宛如公園裡的鴿子。主審即使作勢衝向鳥群，牠們依然毫無反應。

2001年，響尾蛇左投藍迪強生(Randy Johnson)就在投球時遇到一隻小鳥起飛，可憐的小鳥被火球砸中當場「陣亡」。禽類的情況還不算是特別麻煩，亞歷桑納的球場遇過蜂群闖入，昆蟲更不給人面子，主審為此必須暫停比賽請專業人員驅趕。松鼠和貓也很常見，通常不影響比賽，還給轉播鏡頭增添趣味。

(中時新聞網)