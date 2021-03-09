民進黨立委王定宇被爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，多次被直擊進出顏在台北的住處，顏若芳還會貼心幫忙準備早餐、開車送王定宇上班；為掩飾行蹤，王定宇則會在臉書打卡故佈疑陣。不過，兩人在公開場合上鮮少有互動，消息曝光後也引發各界譁然。對此，兩人則解釋是分租房間。

據《鏡週刊》報導，王定宇從去年11月開始，就頻繁進出顏若芳台北住處，一週經常一待就是3至4晚，甚至達5晚。有時顏若芳外出，王定宇則熟門熟路的自己進出。

顏若芳偶爾早起，會先外出幫王定宇買愛心早餐，獨自返家後兩人又一起出門，王定宇手上則提著顏準備的早餐；而顏也會當司機送王到立法院上班，並把車停在立院對面的中山南路，王再自己走到立院。

王定宇3月5日上午在台北車站附近打卡，卻被爆其實當時是在顏若芳台北住處。（圖／摘自王定宇臉書）

週刊也揭露王定宇的「偷情」手法，3月5日王定宇先在臉書PO出台北車站附近街景的照片，寫下「早安，7:14的台北，我要開始今天的工作囉，一起加油！」但其實當下兩人仍在顏若芳住處，7點47分出門準備前往立院。

當天剛好是王定宇52歲生日，還特地回台南慶生，並在晚上10點多於臉書PO出生日蛋糕的照片，表示跟兒子只差一天生日，也謝謝大家的祝福。

3月5日王定宇早上從顏若芳台北住處出門，結束公務後返回台南慶生。（圖／摘自王定宇臉書）

對此，王定宇接受週刊採訪時表示，因顏若芳住處有多的房間，因此分租在台北當休息處。顏若芳也稱是分租房間，常向王定宇請益，最近比較頻繁互動。

今（9）日王定宇也一如往常，一早在臉書打卡，但地點在台南。他寫下，「早安，7:27的台南，我要開始今天的工作囉，一起加油！」

(中時新聞網)