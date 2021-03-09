大江生醫(8436)將以最高6.04億元，公開收購上櫃醫材廠和康生(1783)三成股權，董事長林詠翔指出，大江在10年內將打造台灣生技業大聯盟，和康是第1案，未來還將有更多公司加入。

大江鎖定大聯盟對象一定會和生技業相關，包括醫材、機能性產品、寵物產品，食品業也都行，林詠翔說，目前大江在手現金約有40餘億元，負債率僅約30多%，公開收購和康無需要再另行增資，雙方合作會先從業務開始，有利大江擴展全球醫療器材業務。

大江公開收購和康生一案，收購期間從今年3月10日起至4月16日止，預定最高收購數量為2083萬9500股（約為和康已發行股份總數30%），最低收購數量為347萬3250股（約為和康已發行股份總數5%），若參與應賣之股數達最低收購數量，此次公開收購條件即為成就，收購價格為每股29元，以昨天和康收盤價25元計算，溢價率約為16%。

(時報資訊)