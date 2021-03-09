瑞基海洋(4171)2月合併營收7423萬元，年成長205%，前2月營收1億3988元，年成長81.86%。

因應新冠疫情現況，與疫苗問世後，未來世界人口開放流通後增加的現場檢測需求，瑞基積極擴產以對。試劑因製程優化過程人力資源安排影響，產能於1月暫時性下修，2月已透過緊急加班滿足訂單需求。目前產能恢復基準，並逐步放大產能中。市場方面，瑞基在人病市場將以新冠疾病為核心，加速發展其他呼吸道相關疾病試劑，同時與動物市場雙軌並進，深化全球佈局。

新冠檢測產品需求暢旺，瑞基佈局深化各國市場。歐洲方面，代理商持續推廣中。亞洲方面，印尼需求強，持續下單；印度準備第二次當地測試；日本代理商規劃日本註冊事宜；中東持續穩定出貨，代理商積極拓展市場。台灣方面，2月因應年節備貨，出貨量成長。中南美洲方面，墨西哥與烏拉圭亦持續訂購試劑。

(時報資訊)