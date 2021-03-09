大陸全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎。（本報資料照片，藍孝威攝）

大陸資深涉台學者李義虎表示，考察民進黨當局2021年的大陸政策，有三大指標：一是蔡英文及其當局對「九二共識」的態度；二個是蔡英文當局在「修憲」方面的具體動作；三是對於民進黨當局對兩岸交流的政策和做法。

全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎在今年全國兩會期間接受本報記者訪問時表示，目前台海局勢的現狀對民進黨當局是有很大的壓力的，今後局勢的演變將會有越來越大的壓力。識時務者應該認識到需要改變路線立場、調整政策基點；執迷不悟者則畫地為牢、自陷困頓。

李義虎表示，觀察民進黨當局大陸政策的重點，一個是蔡英文及其當局對「九二共識」的態度。民進黨當局迄今不承認不接受「九二共識」，破壞了兩岸關係和平發展的共同政治基礎，造成了兩岸關係的持續緊張和惡化。

在某種意義上講，在「九二共識」面前，民進黨採取的是反歷史主義和反功能主義立場，拒不承認「九二共識」的歷史事實，也沒有正確認識到「九二共識」及其意涵的根本性作用和巨大功效。因此，大陸所說的識時務者，其實是認識到「九二共識」的歷史事實，也認識到它的重要作用和價值。

第二是蔡英文當局在「修憲」方面的具體動作。蔡英文就職講話強調所謂「修憲」、「憲改」的重要性，並在立法院成立修憲委員會，作為主要平台，就「讓攸關政府制度、以及人民權利的各項憲政體制改革議題」進行對話，加以推進。

李義虎認為，關鍵是「修憲」的議題是什麼？是「優先推動18歲公民權」，「憲改廢監考」，還是觸碰「統獨」議題？這要看蔡英文當局「修憲」的具體動作。最近，立法院將啟動修憲工程。從現在的情況來看，其「修憲」動作尚不敢碰觸乃至於激發「統獨」議題，民進黨黨團就表示，如果涉及到敏感議題，民進黨將不會走極端主張。

李義虎指出，但「修憲」和公投歷來都有兩重性，存在兩種可能性，即「統獨」議題還是非「統獨」議題；民進黨方面在推動所謂「修憲工程」時可能先行降低「修憲」門檻，為今後改變或提升「修憲」議題鋪路，創造先行條件。

李義虎警告，這裡面就埋藏在「漸進式台獨」和「激進式台獨」合流可能性。對此，國台辦發言人多次指出，大陸高度關注有關動向，堅決反對台灣任何「修憲謀獨」行徑，包括為謀「獨」打開方便之門。這一立場態度是一貫的、明確的。

第三是對於民進黨當局對兩岸交流的政策和做法是一個考察指標。蔡英文開始第二個任期在大陸政策上的一個顯著做法是推出一系列的干擾、阻擋、破壞兩岸正常交流的立法和政策，是導致兩岸關係惡化的直接原因。

李義虎表示，最近台灣當局的國安團隊包括陸委會的負責人都做了較大幅度的更換，但台灣當局將採取什麼樣的兩岸交流政策仍需要進一步觀察。兩岸交流不是單方面的事情，需要雙方互動；兩岸交流也不僅僅是當局之間的事情，更重要的是民間之間的交流互動。當然，這給觀察台灣當局的大陸政策提供了一個重要的角度和指標。

(中時 )