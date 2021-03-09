民進黨立委王定宇被爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，多次被直擊進出顏在台北的住處，消息曝光引發熱議，對此，兩人皆稱只是分租房間而已。網友一聽「哇靠」表示，根本是福原愛2.0的回答！

《鏡週刊》今（9日）披露，王定宇從去年11月開始，就頻繁進出顏若芳台北住處，一周經常一待就是3至4晚，甚至達5晚，更發現顏若芳若早起，還會幫忙準備愛心早餐，及充當司機接送王定宇，有時顏若芳外出，王定宇還能自由進出。對此，王定宇接受該週刊採訪時表示，因顏若芳住處有多的房間，因此在台北分租當休息處，顏若芳也稱是分租房間，因常向王定宇請益政治，最近較頻繁互動。

對於兩人的回應，批踢踢網友大笑直言，「福原愛也是說不同房間」、「這是福原愛2.0喔」、「挖靠王定宇你......福原愛2.0」、「跟福原愛講法類似」，還有網友直言，「這些人的理由看起來都很好笑」、「房間分開，也可以串門子辦事」、「孤男寡女，瓜田李下不用避嫌喔？聽說綠是可以原諒的顏色」、「請益政治上的事」？

不過也有網友選擇相信王定宇的回應，「現在資訊沒有很多，建議先觀望吧。如果有拍到更勁爆的畫面，再加碼評論也比較沒事唷」、「我目前也先觀望一下，算蠻相信王定宇的」，對於兩人分租一事，大多網友認為觀感不佳，直言，「台北那麼大，沒半個空間能當休息處？沒半個男同事住處有位置能借住的？」「幾歲了，錢賺的那麼少？立委跟發言人薪水很低？分租房間」、「你老婆知道你分租嗎？最好你沒有家可以回去，一定要跟女生分租一下」。

日本桌球天后福原愛2016年飄洋過海嫁給台灣桌球好手江宏傑，婚後生下一對子女，看似幸福美滿的家庭，近來卻被日媒爆料夫妻貌合神離，福原愛更被拍到與高帥男55張「在一起」的照片、甚至進同一家飯店；對此福原愛承認有過夜，但住在不同的房間，稱男方是支持她的好朋友。

(中時新聞網)