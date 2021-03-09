持續受東北季風影響，今（9）日東部、北部局部有短暫雨，西半部為多雲時晴的天氣型態。由於天氣回暖，預估北部最高溫19度，中南部可飆29度高溫。現在各地水情不佳，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮分析，周五晚起至下周日上午有機會降雨，但主要在桃園以北部、東部，中南部恐怕又要等嘸雨了。

氣象局表示，今持續受東北季風影響，迎風面的東半部及大台北地區有局部短暫降雨，西半部山區有零星飄雨，其他地區以多雲時晴的天氣為主；溫度方面，北台灣整天天氣較涼，其他地區早晚也有涼意，各地低溫約15至19度，北台灣高溫約19至22度，花東地區23至26度，南部地區28、29度。

吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中提到，最新歐洲模擬顯示，今、明兩天東北季風略增強，北台偏涼，中南部微熱早晚涼。今日北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨的機率；北台雲量較多，中南部多雲時晴。明日天氣將略為好轉，北部多雲，中南部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。周四、五東北季風減弱，北台灣明顯回暖；各地晴時多雲，白天舒適微熱早晚涼。

至於大家關心何時會再降雨？吳德榮指出，最新模擬顯示，周五晚起至下周日上午，東北季風略增強，桃園以北及東半部降雨機率逐漸提高、轉有局部雨。下周日下午起水氣漸減少，大台北及東半部仍有局部短暫雨。下周一東北季風減弱，天氣好轉，西半部為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。

(中時新聞網)