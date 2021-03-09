今年明星賽是詹姆斯(LeBron James)生平第一次跟柯瑞(Stephen Curry)聯手，他賽後推文稱讚：「終於跟柯瑞同隊了，每一秒我都很享受！」詹姆斯大約與柯瑞同場12分鐘，這兩人大概也是當今最恐怖的前後場組合，柯瑞更是多次表演中場出手的超大號三分球。

Look at Curry and LeBron man pic.twitter.com/E4SySa6jdh — Guru (@DrGuru_) March 8, 2021

開賽前詹姆斯照例拿著防滑粉進行他的「拋粉」儀式，柯瑞就在身旁「觀禮」。比賽中柯瑞在一次右邊底線出手三分球，投了之後故意轉身背對籃框，看著板凳區的隊友利拉德(Damian Lillard)，背框等球進了才回防。這是詹姆斯例行賽對火箭表演過的動作，兩人相視大笑。

往年詹姆斯與柯瑞各居東西區，2018年開始明星賽採用隊長選秀制，但柯瑞也是西區人氣王而無法同隊。2019年詹姆斯轉到西區成為人氣王，他第一個先選杜蘭特(Kevin Durant)，柯瑞就在第2順位被「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)選走了。2020年詹姆斯仍是人氣王，但柯瑞受傷。

今年東區隊長換成杜蘭特，西區隊長詹姆斯第一個先選了字母哥，杜蘭特沒在第2順位選擇柯瑞，而是指名自己的新隊友厄文(Kyrie Irving)，於是柯瑞在第3順位被詹姆斯選到，兩人爭戰了這麼多年終於有機會同隊。

詹姆斯稱讚柯瑞是「史上最偉大射手」「獨力革新籃球比賽的人」「無法言喻的尊敬」。詹姆斯原先很不想打明星賽，事後看來他因此能夠和字母哥、柯瑞同處一隊，反而留下美好的回憶。

(中時新聞網)