亞電(4939)因客戶需求穩定，2月合併營收9679萬元，年增38.56%，公司今天董事會通過每股配息1.25元，由於東台新廠即將完工啟用，最快今年上半年即可開出產能，亞電樂觀今年營運可望更上一層樓

受惠5G通訊推動的智慧手機汰換潮，平板、NB持續維持高檔，車用市場亦逐漸好轉，帶動軟板需求大增，且全球電子供應鏈為避免斷鏈危機，客戶拉貨備庫存力道強勁，加上亞電配合當地政府「就地過年」政策，位於昆山生產基地鼓勵員工留守，並因應客戶訂單提前開工，帶動亞電2月合併營收為9679萬元，年增38.56%，累計前2月合併營收2.95億元，年增82.6%。

亞電董事會亦通過每股配發現金股息1.25元，以3月8日收盤價22.9元估算，現金殖息率達5.46%。

展望2021年，亞電表示，第1季接單狀況良好，由於東台新廠即將完工啟用，待設備原廠技師解除隔離限制後，將立即啟動第二階段小批量試車作業，最快上半年即可開出產能，有助亞電未來接單與調配產能更具競爭優勢，樂觀今年營運可望更上一層樓。

(時報資訊)