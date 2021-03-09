大陸全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎。（本報資料照片，藍孝威攝）

台灣新任陸委會主委邱太三上任還未滿月，邱太三表示，兩岸交流勢必要恢復，期待未來兩岸能夠「春暖花開」。大陸資深涉台學者李義虎表示，台灣方面如果真想改善兩岸關係，絕對繞不開九二共識。

全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎在今年全國兩會期間接受本報記者訪問時表示，邱太三的表態，僅從字面意義上講有點積極性，聽起來似乎也是好聽的。例如他說面對後疫情時代，要讓兩岸恢復交流，包含如何健康有序地來做推動。「這是兩岸人民共同的期待，我們一定會全力以赴。」他還強調，最近這段期間，有很多兩岸的好朋友向他傳達，期待兩岸關係能夠春暖花開，帶著大家的期許，他將與團隊一同努力。

不過，李義虎直言，如果要真的想改善兩岸關係，期待兩岸「春暖花開」，就必須回答一個繞不開的問題，對「九二共識」的態度。對這個要害問題，邱太三似乎沒有回答，還有幾句辯解的話。他聲稱，兩岸對於「九二共識」的內涵有不同的解讀，大陸「加上新的加註後，引發部分台灣民眾無法接受」。

李義虎觀察，近來，在現實壓力和心理壓力都很大的情況下，台灣當局確實有可能部分地調整其大陸政策，比如對兩岸交流的政策、使用措辭方面，也就是在功能性領域的政策可能會放棄或改變去年那種帶有「敵意」的做法。

不過，李義虎直言，最主要的是，「換人更要換腦袋」，不是看陸委會方面任用了什麼人，而是要看陸委會採取和執行了什麼路線、什麼政策，尤其是對「九二共識」的基本態度。李義虎反問，之前不是也由所謂「大陸通」的陳明通擔任主委？但這幾年下來，兩岸是什麼情況大家都很清楚。

因此，台灣當局若識時務的話，就應該承認、接受「九二共識」及其意涵，在兩岸政策上做出有誠意的表示。

(中時 )