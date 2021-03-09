去年4月羅志祥與周揚青9年情斷，更被女方踢爆劈腿、喜愛多人運動，甚至指出與旗下藝人愷樂有染，也讓兩人演藝事業跌至谷底，不過近來羅志祥復出動作頻頻，愷樂卻未見重返演藝圈跡象，據悉是因為「過不了心裡那關」，至今仍不願意再公開露臉。

羅志祥和愷樂因為周揚青一封毀滅式分手信，導致兩人演藝事業幾乎全毀，不過事件爆發近一年，羅志祥從去年底接受雜誌專訪，近來更拍攝YouTube影片，除了為洗刷渣男罪名之外，也為即將復出演藝圈鋪路，相較愷樂卻不見任何動作，根據《鏡週刊》報導，這段期間不少人勸愷樂復出，甚至有資深幕後人士願意從旁協助，更開導她醜聞會隨時間淡去，而且重返工作崗位也能平復受傷的心，不過愷樂卻始終不給予回應，主要是「過不了心裡那關」。

而愷樂會有此反應，主要與羅志祥有關係，據悉醜聞爆發之後，羅志祥就火速切割解約，雖然解約時給了她一筆合理解約金，仍讓愷樂內心大受打擊，畢竟不論於公於私，羅志祥對愷樂都是亦師亦友，才會讓愷樂走不出「心裡那關卡」，加上若復出不知該怎麼面對羅志祥及大眾，才會將自己封閉起來，讓身邊友人擔憂不已。

羅志祥近來為了復出演藝圈，推出YouTube影片試水溫，只見他扮成清潔工走上街頭，直接聆聽民眾批評，雖然不少粉絲幫他加油打氣，但多數網友仍舊不買帳，認為他行徑太過於做作，甚至希望他不要再復出演藝圈，反應可說是相當兩極。

(中時新聞網)