日常中看似平常的小習慣，很有可能就是影響你運氣的元兇！知名星座命理專家艾菲爾老師昨（8）日在臉書點出6種容易招來衰運的壞習慣，除了提醒要盡量避免之外，老師也表示，民眾平時可以多行善積德，多參加喜慶活動，讓自身沾滿喜氣，和朋友丶家人聊天時，也要多多分享最近發生的好事，傳遞正能量，如此好事才會接二連三的發生。

▍第一點丶愛嘆氣

人在嘆氣時，神衰氣散，元氣大耗。老一輩的人也常說：「一嘆窮三年」，相信「嘆氣」是大家最常犯，也是最沒自覺的壞習慣。老是唉聲嘆氣的人，會失去鬥志，做事沒有動力，容易放棄。

▍第二點丶不經意地抖腳

俗話說「男抖窮，女抖賤」。抖腳讓人覺得你不穩重、心浮氣躁、難交付重任，如此一來，長官有大項目交辦時，自然會跳過你。另外還有這樣的說法：「樹搖落葉，人搖福落」，如果一直不改掉抖腳的壞習慣，你的福氣就會這樣一點一點的被你抖掉了。

▍第三點丶咬指甲

會咬手指甲的小朋友，可能是因為口腔期（又稱口慾期）沒有被滿足，但換作是一個成年人常咬指甲，可能代表此人身心不成熟，缺乏安全感，容易對人產生不信任感，導致感情、健康方面大受影響。

▍第四點丶愛皺眉

愛皺眉頭的人，容易患得患失，將即將到手的好機會流失掉，也容易將貴人擋在門外。人總說「伸手不打笑臉人」，但若是一個每日愁容的人，又恰巧與你意見相反時，一副苦瓜臉的他，會不會讓你很想動怒呢？

▍第五點丶抿嘴丶撇嘴、噘嘴

這三種嘴部動作，都代表了負面情緒，抿嘴：欲言又止，常發生在與自己意見不同，想反駁又說不出口的情況。撇嘴：有著憤怒、不屑、輕蔑情緒，代表自己正在負能量爆發邊緣。噘嘴：正在生氣，不要來惹我的表現，直接將人拒之千里。以上這三個動作都會將好運推開，記得要盡量避免。

▍第六點丶吃飯敲碗丶過筷

舊俗認為只有乞丐才會敲碗乞討，所以在飯桌上出現這種舉動會被認為不識大體，且易犯小人。吃飯時越過他人的筷子夾菜也是餐桌禮儀的大忌，因為凡事都有「先來後到的道理」，如果不懂得禮讓，自然冒犯小人丶長輩。另外，參差不齊的筷子也避免擺上餐桌，會有三長兩短這樣不吉利的寓意，容易讓運勢變差，不順利。

(中時新聞網)