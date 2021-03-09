華研音樂（8446）公告2020年淨利5.05億元、年減6.61％，EPS為9.55元，穩定的授權收入，使本業獲利幾乎不受疫情干擾，營業利益6.11億元、年增1.5％，惟台幣升值影響業外提列未實現匯兌損失，致淨利微減。

華研董事會也決議2020年下半年每股配發現金股利3.5元，維持高配息股利政策，除息交易日為4月22日，總計全年配發7元現金股利，以華研音樂8日收盤參考價109元計算，現金殖利率約6.4％。

自3月起，華研與騰訊音樂娛樂集團在大陸地區達成策略合作，有助公司將音樂IP價值多元廣泛應用。騰訊音樂為中國最大線上音樂平台，旗下有QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、全民K歌等平台，華研透過騰訊的音樂娛樂生態布局、線上線下宣傳模式與通路資源，也可為華研音樂旗下藝人、作者與優質作品提供更多舞台。

華研擁有約2,000首歌曲著作權、逾700首視聽著作，帶來穩定授權收入，即使2020年營收因大型演唱會暫緩而較往年縮減，但在穩定的授權收入貢獻下，公司整體平均毛利率拉高。2020年營收比重為授權收入83.5％、演藝經紀收入15.5％、實體收入1％，高毛利的授權收入比重高。

華研已爭取到下半年北流和高雄巨蛋演出場次，將啟動大型演唱會，且一旦海外市場解封，也將重啟延宕的演唱會巡演，大型演唱會場次可望較去年增加。華研2月營收8,477萬元，累計前2月營收1.76億元。

再者，規劃旗下歌手發行單曲與新專輯，且深化影視合作，轉投資大慕影藝今年預計啟動4部新作，預期華研與大慕影藝有更多合作機會，音樂與影視結合發揮更大綜效。

(工商 )