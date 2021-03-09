日本京都府宇治德洲會醫院8日表示，如果用對糖尿病患者施打胰島素的針筒來接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，平均每瓶施打次數可由5次增為7次。

日本2月17日起優先針對醫護人員接種美國輝瑞大藥廠（Pfizer）的2019冠狀病毒疾病疫苗，使用說明附帶文件上說一瓶可施打6次。

但若以一般針筒施打，藥劑會殘留在針筒內，一瓶的劑量只能施打5次。日本政府2月通知全國自治體（都府縣市町村）一瓶的劑量施打5次。

宇治德洲會醫院院長末吉敦表示，如果一瓶只能施打5次，數量將不足以涵蓋所有想施打疫苗者。院內討論的結果，相較於特殊針筒，以施打胰島素用的針筒，疫苗藥劑幾乎不會殘留在針筒內，一瓶可施打7次。

這種針筒是用於皮下注射，針的長度約是注射肌肉用的針筒的約一半。

末吉說，相較於歐美人士，日本人的皮下脂肪比較薄，可用注射胰島素用的針筒進行肌肉注射。院方先利用超音波檢查確認皮下脂肪的厚度後，才開始對職員施打疫苗。

針對一瓶輝瑞疫苗可施打7次一事，日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）主管表示「目前還在調查中」。輝瑞的公關主管說，附帶文件上寫的是每瓶是施打6次的劑量。

(中央社)