小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（9日）財經重點。

【1】快牛變懶牛 台股見四低

美10年期公債殖利率持續彈升，不僅導致美股重挫，也拖累台股走軟，加速外資在台提款，「快牛行情」變調，加權指數、市值、成交值及台積電收盤價齊創金牛年開盤後新低，終場台股下跌35點以15,820點作收，失守月線。

【2】減產發威＋沙國遭攻擊 布蘭特期油漲破70美元

沙烏地阿拉伯石油設施7日遭到葉門叛軍攻擊，導致連日上漲的油價再創新高。布蘭特原油期貨價在8日盤中衝破70美元，是去年疫情爆發以來首見。西德州中級原油期貨價也衝上二年多以來高點。

【3】11半導體股東暴增 籌碼趨凌亂

半導體股波段漲幅不小，吸引內資買盤湧入，配合2020年10月26日盤中零股交易上路，小資族狂搶，催化股東人數攀升。最新統計，晶圓雙雄台積電及聯電股東人數，分別突破90萬人及70萬人，IC設計龍頭聯發科也直逼9萬人，同步創下歷史新高；尤其台積電近一年來股東人數倍增，主要來自於零股股東人數在四個多月內大增30萬人。

【4】美徵金融交易稅 民主黨聲浪高

年初曾震驚華爾街的GameStop風暴事件，不但讓沉寂一時的金融交易稅（FTT）話題再度浮上檯面，民主黨內部對於開徵此稅的支持聲浪也因此有升高趨勢。

【5】散戶大進擊 融資餘額攀六年高峰

台股近期走勢大洗三溫暖，但融資金額仍一路攀高，已突破2,100億元整數大關，創下約六年來新高，散戶大軍加碼力道顯現。值得注意的是，目前融資餘額張數高居不下的是元大台灣50反一，以及期富邦VIX兩檔具避險特色的ETF，可見有些股民在此波指數修正整理期間，透過融資買進反向ETF布局。

(中時新聞網)