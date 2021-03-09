民進黨立委王定宇被爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，多次被直擊進出顏在台北的住處，顏若芳還會貼心幫忙準備早餐、開車送王定宇上班；為掩飾行蹤，王定宇則會在臉書打卡故佈疑陣。而王定宇妻子李淑吟，6日還在臉書貼出與王定宇參加婚宴的照片，標註「大家都要幸福喔！」看似全然不知，枕邊人在前一晚才與顏若芳在台北住處的親密互動。

據《鏡週刊》報導，王定宇從去年11月開始，就頻繁進出顏若芳台北住處，一周經常一待就是3至4晚，甚至達5晚。該週刊也揭露王定宇的「偷情」手法，3月5日王定宇先在臉書PO出台北車站附近街景的照片，寫下「早安，7:14的台北，我要開始今天的工作囉，一起加油！」但其實當下兩人仍在顏若芳住處，7點47分出門準備前往立院。

而就在隔日、3月6日上周六晚間，李淑吟就在臉書貼出與王定宇共赴婚禮的照片，李淑吟在台下與友人合照，畫面一角也帶到王定宇在台上祝福新人的畫面，顯示李淑吟與王定宇之間的感情仍舊親暱，但似乎不知王定宇前一晚才在台北顏若芳的住處熟門熟路、與顏親切互動。

王、顏疑爆同居消息傳出，也引起網友熱烈討論，塞爆王定宇臉書表示「我來學習最新的台灣價值了」、「恭喜委員上周刊封面」、「狡兔三窟，真的很會」、「臉書打卡時間位置，這個煙霧彈真是高招」、「綠色是可以被原諒的顏色」、「我相信，你在鏡頭前的清白，就跟福原愛一樣」。

(中時新聞網)