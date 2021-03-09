民進黨立委王定宇被爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，經常一周一待就是3至4晚，有時候更達5晚，對此兩人澄清是分租房間。其實，兩人在顏若芳讀大學時就認識，2018年顏若芳力拚台北市議員連任時，也曾感謝王定宇大老遠從南部直奔台北陪她拜票。

顏若芳是台南人，因擔任民進黨前台北市議員簡余晏助理，開始走上政治路。2014年，29歲的顏若芳以第二高票當選台北市中山、大同區議員，是當時台北市最年輕的議員。

2018年顏若芳爭取連任，曾在臉書PO文感謝王定宇照顧她這位「台南妹妹」，從忙碌的行程中特別撥空，「一結束南部考察行程，就馬不停蹄地大老遠從南部直奔台北，陪著若芳到迪化街商圈拜票請託」。

2018年顏若芳爭取連任台北市議員，立委王定宇陪同拜票。（圖／摘自顏若芳臉書）

此外，2019年因不滿顏若芳疑遭拔中央黨部青年部主任一職，王定宇抨擊「黨中央人事小圈圈」，更怒嗆辭中常委。時任民進黨主席的卓榮泰則表示，顏若芳的人事案沒有任何人對她進行關說，甚至也不知道王定宇會關心此事。

卓榮泰也說，顏若芳將青年入陣的工作做得很好，但黨部認為青年事務工作更年輕化、向下扎根，因此詢問顏是否願意轉任社團部主任並兼任黨發言人，並不是外界認為的「拔掉」。

其實，顏若芳在大學三年級時，就認識當時還是台南市議員的王定宇，兩人都是前監委陳師孟「綠色逗陣」成員。2016年顏若芳曾在臉書分享，參加由陳師孟、王定宇演講的「台灣的國際空間」座談會。

顏若芳2016年參加「綠色逗陣」講座，當時主講人是王定宇。（圖／摘自顏若芳臉書）

台南人相挺台南人！若芳在初選面臨嚴竣挑戰，向來照顧台南妹妹的立法委員王定宇，從忙碌的行程中特別撥空，一結束南部考察行程就馬不停蹄地大老遠從南部直奔台北，陪著若芳到迪化街商圈拜票請託，希望大家支持認真專業有活力的年輕議員，繼續為地方服務！ 由顏若芳發佈於 2018年3月29日 星期四

(中時新聞網)