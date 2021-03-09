買房是不少人的人生夢想。一名人妻透露，今年想在台北巿買房，和老公都年薪百萬，夫家願意出1000萬當頭期款，加上兩人的儲蓄，一共準備了1500萬的自備款去看預售屋，卻被代銷嗆聲「買新北的就好」，令她無奈「一輩子都買不起」。

原PO日前匿名於臉書社團《靠北建商2.0》表示，自稱今年27歲想跟老公在台北巿買房，年薪百萬，工作5年存了200萬，老公則是年薪150萬，存款有300萬，夫家則願意出1000萬當頭期款，加總起來共有1500萬的自備款。

原PO透露，和老公只想買3000萬左右的房子，便去台北市蛋黃區看了3至4家小坪數的預售屋，代銷一聽到他們有1500萬的自備款，便嗆「台北市不用看了，買新北的就好」，甚至還被請出去，她不禁感嘆，賺錢真的很不容易，本來想要開心的去看房，沒想到會被這樣對待，「想在台北市買2房的新屋，是真的不可能嗎？真羨慕能住台北市的天龍人，這輩子出生就贏了，台北的房價真的太貴了，一輩子都買不起。」

貼文曝光，隨即引發熱議，不少人認為買台北的房要看地段，1500萬的頭期款絕對可以在台北買2至3房，畢竟原PO的資金狀況比許多人好很多，先求有再求好，但也有不少網友認為是創作文，畢竟都有了1500萬的自備款還被嗆，實在離奇。

據信義房屋資深房仲分析，以原PO的資金在台北置產買房並不困難，不一定得要選擇蛋黃區或是預售屋，可多看看蛋白區的建案，包括像是內湖、萬華、北投等，或是買中古屋選擇會更多。

(中時新聞網)