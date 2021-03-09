民進黨立委王定宇被爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳婚外情，兩人互動儼然同居情侶；王則解釋只是分租顏多餘的空房、非同居。隸屬立法院外交及國防委員會的王，以問政剽悍著稱，但過去曾稱「東沙島被包圍60小時」、「敦睦艦執行機密任務」遭批烏龍爆料，連帶害自家行政院院長蘇貞昌被轟「雙標」，外界紛紛要求蘇應將王以「散布假消息」罪名查辦。

海軍敦睦艦隊旗艦磐石軍艦24名官兵去年4月間確診新冠肺炎，王定宇4月20日爆料，敦睦艦隊3月15日自帛琉回程時，有多了近19天的「額外航程」，這是訪問「帛琉以外的重要機密任務」，此說法引起外界對於「機密任務」的各種揣測。海軍隨後表示「不予置評」，讓王挨批亂爆料。

針對「機密任務」一說，國民黨立委吳斯懷當時也痛批，這種事不應該由個別立委透過獨家的方式來說明，國防部第一時間應跳出來講有還是沒有，如果是有不能說清楚的地方，就直接說明這是國家機密，不要讓人家去揣測羅生門一樣，否則這樣是傷害國家、外交及兩岸關係，是非常不道德的做法。

王定宇爆料爭議不只一樁。大陸解放軍去年9月在台灣西南空域進行大規模海空軍演，王定宇9月11日爆料，東沙島周遭海域，從9月9日上午7時起至11日晚間，遭到海上民兵、大批船隻包圍。海巡署9月12日則澄清打臉，稱東沙島船隻正常出入，9月9日至9月11日偵獲6艘商貨輪通過，並沒有陸船包圍的情事。

針對海巡署的澄清，王定宇隨後也在臉書回應稱，有關包圍的定義，如果是指「團團圍住」，國防部所述「並未有此情況」為真，但他所指的「包圍」，是依據共軍水面上艦艇部署和空中戰機巡弋，橫隔在台灣和東沙間，等於切斷台灣與東沙的運補、通行，形成包圍效果的「孤島」。此說法遭不少網友質疑「硬拗」，痛批「造謠不用抓？」「立委是不是要多關幾天？」

王定宇多次爭議爆料與自己批判他人的模樣成強烈反差，讓國民黨前立委孫大千也看不下去，痛批蘇貞昌雙重標準，指過去台南市議員王家貞、李中岑召開「假三倍券」記者會，不過資訊稍微有誤，就被蘇以「散布假訊息」移送法辦，王多次發表涉及社會秩序與國家安全的烏龍爆料卻都沒事，讓他不禁質疑：「蘇貞昌是睡著了嗎？如果這不算是散布假訊息，那什麼才算是散布假訊息呢？」

(中時新聞網)