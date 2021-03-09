藻礁公投連署突破50萬大關，蔡總統日前臉書發文，期許大家可以試著成為一名「更精鍊的改革者」，既保有價值理念，又能理解政治現實。國民黨前立委孫大千今在臉書酸嗆，真的夠了！別再騙了！明明就是一位「最高段的金光黨」，居然還有臉期許大家可以試著成為一名「更精鍊的改革者」。

孫大千說，撕開華麗文青語言的包裝紙之後，蔡英文想表達的幾個殘酷事實：

第一，改革不是三言兩語就做得到，所以藻礁永存只是說說而已。

第二，因為離岸風電需要外商的資金和技術，成功的可能性不大。

第三，雖然風電和光電能創造乾淨的能源，但也可能排擠漁場或農地，因此，大家也不必期望太高。

第四，因為現實確實是充滿了挑戰，所以，民進黨的能源轉型方案，可能只是一個遙不可及的謊言。

第五，在各種利弊得失之間，來回做權衡之後，民進黨政府決定犧牲藻礁。

第六，希望年輕世代既保有價值理念，又能理解政治現實，這樣就可以體諒蔡英文的難言之隱。

第七，原來，願意和蔡英文站在一起的人，才是「更精鍊的改革者」。

(中時 )