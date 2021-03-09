大陸貴州省遵義市一名周姓男子，2020年2月某日在住處附近和荀姓男鄰居聊天，期間周不停地朝荀男開玩笑，把他逗的捧腹大笑，未料，荀男笑一笑就突然昏倒在地沒了呼吸，周男還以為對方在開玩笑。經法院調解，周男須賠償人民幣6萬元，並不向其追究刑事責任。

綜合陸媒報導，貴州省遵義市的周姓男子與荀姓男子為鄰居關係，去年2月6日兩人在住處附近的商店巧遇，見面遂相談甚歡，過程中周男向荀男大開玩笑，笑鬧之間也動手互相打鬧，未料，荀男卻突然臉色不對勁，應聲倒在地板上，一動也不動。

周男原以為荀男在開玩笑，朝對方說了一句，「不要裝」，但倒在地上的荀男仍一動也不動，周才驚覺代誌大條了！趕緊低頭確認荀男的生命狀況，才發覺他面部發紫且氣息微弱。周男一時之間反應不過來，未替荀男急救，就立刻逃回家中躲避，待商店老闆發覺荀男時，為時已晚，已救不回性命。

荀男家屬突聞死訊難以接受，而其家屬察覺荀男生前曾與周男玩笑打鬧，便氣的叫來對方理論，甚至報警控告過失致死罪；此外，荀男的驗屍報告指出，其死因為冠心病致循環呼吸衰竭死亡。

警方認為，周男身為荀的鄰居，理應知情對方患有冠心病，但卻故意開玩笑導致病發，甚至見死不救，理應負起刑事責任，依涉過失致死罪將其移送檢察院。

對此，檢察院認為，受開玩笑而導致荀男死亡的機率僅5-10%，認為打鬧並不足以導致荀男死亡，因此不追究刑事責任，經來回調解，荀男家屬才同意周男以人民幣6萬元（折合新台幣約25萬元）和解。

(中時新聞網)