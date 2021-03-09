布農族獵人王光祿及卑南族人潘志強因持槍狩獵遭判刑定讞，今憲法法庭開庭前，一行人於司法院前施放狼煙並詔告上天及祖靈，強調「獵人無罪、法律違憲！」（圖／林偉信攝）

布農族獵人王光祿及卑南族人潘志強因持槍狩獵遭判刑定讞，他們聲請釋憲，並在今天憲法法庭開庭前，於司法院前施放狼煙並詔告上天及祖靈，強調「獵人無罪、法律違憲！」；他們也在頭目領袖的帶領下到法庭內旁聽。

2013年王光祿聲稱因年邁母親想吃肉，他用撿拾到的長槍，在台東山區獵得保育類台灣長鬃山羊、山羌，檢方起訴，他不否認自己行為，主張狩獵是原民文化未犯罪。

歷審將王依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》判3年2月，違反野生動物保育法判7月，併科罰金7萬元，合併執行3年6月徒刑定讞，檢察總長為他提非常上訴，他暫不須入獄，承審的最高法院法官2017年也裁定停審聲請釋憲。

另潘志強在2014年於台東卑南山區，用土造長槍獵得山羌2隻，被依違反野生動物保育法判刑定讞，潘主張原住民族基於傳統文化及祭儀需要，可獵捕宰殺野生動物，他與王都聲請解釋。

王光祿及潘志強等原民族人以「升起狼煙」方式，向祖靈、原住民族各部落族人傳遞「狩獵文化無罪、法律規定違憲」訊息，呼籲司法院大法官，必須仔細聆聽原住民族人聲音、積極發揮「憲法價值守護者」的職責與功能，將不當限制原住民族實踐狩獵文化的相關法律宣告「違憲」，完整返還原住民族文化權利。

(中時 )