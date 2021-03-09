大陸資深涉台學者李義虎表示，大陸制訂的《十四五規畫》和《2035年遠景目標》很重要，「時與勢在大陸一邊」的各種條件會在接下來5到15年進一步築牢，底定最終解決台灣問題的根本性條件。

全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎在今年全國兩會期間接受本報記者訪問時表示，2021年是「十四五」開局之年，也是2035遠景目標開局之年。這給在5到15年開外考慮解決問題提供了頗有縱深的時代背景。

李義虎表示，尤其是，這15年將是中國大陸綜合實力、現代化程度、社會進步發生歷史性變化的時期。它將全面夯實、鞏固、底定民族復興、國家統一的歷史大勢，也就是「時與勢在大陸一邊」的各種條件會進一步築牢，底定最終解決台灣問題的根本性條件。

李義虎表示，當前最重要的政治任務是為「十四五」開好局，為2035年遠景目標開好局。這是一種戰略考慮，也是最好今後任何工作、解決任何問題（包括台灣問題）的基礎性條件。「十四五」、2035目標在「戰略機遇期」中佔有最關鍵的位置，將使中國崛起、中華民族復興的歷史大勢不可逆轉。

因此，要關注十四五開局、2035年目標對台海形勢的影響，要創造最終完成統一的歷史大勢。李義虎指出，這是觀察中美關係與台海局勢的最基本的時代背景。

李義虎表示，去年，習近平總書記對時代主題和歷史方位做出重要判斷，即「和平與發展仍然是時代主題」，「我們仍然處於戰略機遇期」。這是我們考慮對台政策和解決台灣問題的根本性指針。新發展理念特別強調「要有系統思維，統籌好、把握好國內國際兩個大局」。

十九屆五中全會關於「十四五」規畫和2035遠景目標的建議指出，「當前和今後一個時期，我國發展仍然處於重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化」。

「就此，我們不能就台灣問題說台灣問題」，李義虎強調，在對台研究上要破除「孤島思維」，要有戰略視野、全球格局、辯證思維。但最根本的，還是要強調，大陸「時與勢」會再度強化，主導國家統一的歷史大勢會更加明朗、強勁。

(中時 )