效力克里夫蘭印地安人隊的台將張育成持續發揮火力，今（9）日在熱身賽面對西雅圖水手隊的日籍投手菊池雄星，揮出一支陽春全壘打，個人第3轟出爐，助印隊取得1比0領先，是此役的勝利打點。張育成熱身賽連3場有安打、打點，打擊率3成64，手感發燙。

這場比賽水手隊由菊池雄星先發，前2局有效壓制印隊打擊，第3局上輪到第9棒、先發三壘手張育成打擊，1好球後他揮出中左外野陽春全壘打，印隊打破鴨蛋。終場印隊則以10比0大勝，菊池投3局被敲2支安打，包括挨了張育成1轟，有2次四壞球，失1分成為敗戰投手。

5局下張育成第2次上場打擊，水手已換上第3任投手孟泰洛（Rafael Montero），張育成連續獲得3個好球，最後揮棒落空被三振。6局上印隊大幅更換守備陣容，張育成退場休息，由更年輕的隊友瓊斯（Nolan Jones）接替三壘的守備位置。

張育成此役2打數1安打，吞1K，守備上有3次處理滾地球傳一壘製造出局數，要記3次助殺，無失誤。春訓熱身賽則已出賽4場，11打數4安打，包括3轟，有5分打點，跑回4分，打擊率3成64。另外被三振4次，有1次四壞球，選球可以再精進些。

至於菊池雄星熱身賽先發2場，共投5局、責失2分，雖然都吞下敗投，但自責分率3.60則還不錯。

(中時 )