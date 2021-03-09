治療六個月肺腺癌已明顯縮小到3公分。（台中澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

澄清醫院中港院區胸腔內科醫師江雅惠建議民眾要定期做肺部的健康檢查，肺腺癌形成的原因很複雜，能早期發現一定會有更好的治療效果。（台中澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

台中一名66歲的男子抽菸四十年，雖多年前戒了菸，半年前因體重急速下降5公斤又持續右胸疼痛，竟診斷出他左上肺的肺腺癌已達7.2公分，像一顆棒球似的，澄清醫院胸腔內科醫師江雅惠表示，右胸疼痛，左肺有肺腺癌，是癌細胞已移轉肋骨，經肺癌團隊的精準治療，齊力「圍殺」癌魔，該患者的肺腺癌已縮小至3公分左右。

這位患者以右胸疼痛難忍求診，一度懷疑是心肌梗塞的前兆，經心電圖檢查並無異狀，卻在X光檢查發現左上肺好大一片陰影，再以肺部電腦斷層掃瞄，確定他的肺部腫瘤已達7.2公分，經病理切片檢驗證實是罹患凶惡的肺腺癌。

江雅惠表示，啟動跨科團隊，以正子電腦斷層全身造影，確診末期的肺腺癌，且癌細胞已移轉到縱隔腔的淋巴、鎖骨、肋骨、脊椎等處。四種基因檢測，證實是屬於表皮生長因子受體變異的肺腺癌，適合做標靶藥物的治療，於是為該患者展開精準治療。

由於該患者有骨骼移轉癌細胞情形，進行骨骼放射治療以抑制骨骼的惡化，也接受抗腫瘤血管生成的化學治療，全面撲殺移轉至各部位的癌細胞，而標靶藥物的持續服用，直接對準像棒球的肺腺癌做核心攻殺，三管齊下，痛擊凶惡的肺腺癌。

江雅惠指出，患者服用標靶藥物一個月後，肺腺癌已明顯縮小了一半，再經跨科精準治療六個月後的回診電腦斷層影像追蹤，顯示他的癌細胞移轉部位控制的不錯，沒有再惡化的現象，過去的胸痛情況已消失，而肺腺癌已縮小至3公分左右，證實這樣的療程是有很好的治療結果。

針對肺腺癌的精準治療，江雅惠說，可以延長患者的存活和延緩腫瘤的復發，不過，她建議民眾要定期做肺部的健康檢查，肺腺癌形成的原因很複雜，能早期發現一定會有更好的治療效果，提醒民眾如果發覺有胸痛的現象，除了要提高警覺是否為心肌梗塞前兆外，也要注意是否為肺癌移轉所造成。

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(中時 )