台中一名66歲的男子抽菸四十年，雖多年前戒了菸，半年前因體重急速下降5公斤又持續右胸疼痛，竟診斷出他左上肺的肺腺癌已達7.2公分，像一顆棒球似的，澄清醫院胸腔內科醫師江雅惠表示，右胸疼痛，左肺有肺腺癌，是癌細胞已移轉肋骨，經肺癌團隊的精準治療，齊力「圍殺」癌魔，該患者的肺腺癌已縮小至3公分左右。
這位患者以右胸疼痛難忍求診，一度懷疑是心肌梗塞的前兆，經心電圖檢查並無異狀，卻在X光檢查發現左上肺好大一片陰影，再以肺部電腦斷層掃瞄，確定他的肺部腫瘤已達7.2公分，經病理切片檢驗證實是罹患凶惡的肺腺癌。
江雅惠表示，啟動跨科團隊，以正子電腦斷層全身造影，確診末期的肺腺癌，且癌細胞已移轉到縱隔腔的淋巴、鎖骨、肋骨、脊椎等處。四種基因檢測，證實是屬於表皮生長因子受體變異的肺腺癌，適合做標靶藥物的治療，於是為該患者展開精準治療。
由於該患者有骨骼移轉癌細胞情形，進行骨骼放射治療以抑制骨骼的惡化，也接受抗腫瘤血管生成的化學治療，全面撲殺移轉至各部位的癌細胞，而標靶藥物的持續服用，直接對準像棒球的肺腺癌做核心攻殺，三管齊下，痛擊凶惡的肺腺癌。
江雅惠指出，患者服用標靶藥物一個月後，肺腺癌已明顯縮小了一半，再經跨科精準治療六個月後的回診電腦斷層影像追蹤，顯示他的癌細胞移轉部位控制的不錯，沒有再惡化的現象，過去的胸痛情況已消失，而肺腺癌已縮小至3公分左右，證實這樣的療程是有很好的治療結果。
針對肺腺癌的精準治療，江雅惠說，可以延長患者的存活和延緩腫瘤的復發，不過，她建議民眾要定期做肺部的健康檢查，肺腺癌形成的原因很複雜，能早期發現一定會有更好的治療效果，提醒民眾如果發覺有胸痛的現象，除了要提高警覺是否為心肌梗塞前兆外，也要注意是否為肺癌移轉所造成。
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(中時 )
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