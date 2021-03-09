智易科技（3596）受惠於宅經濟，2月營運淡季不淡，為消化訂單，智易甚至在農曆新年期間在中國工廠留守一定比例之人力，推升2月營收以29.74億元拿下歷年同期新高，惟因工作天數減少，相較於元月拿下的歷史次高32.49億元，仍略遜一籌。

智易科技8日公布2月營收，單月營收為29.74億元，較上月減少8.5％，但仍較去年同期增加49.4％，因去年受疫情所累，基期較低，智易今年累計前2月合併自結營收達62.23億元，亦較去年同期增加33.9％。

智易表示，2月受到中國農曆新年假期及工作天數減少之影響，營收較1月減少；惟因去年同期受到新冠肺炎疫情爆發導致出貨減少，故2月營收較去年同期大幅成長。

不過以需求來看，智易表示，受到疫情影響，宅經濟奮起，消費者對於網通產品需求仍然十分強勁，為消化訂單，智易在農曆新年期間特別在中國工廠留守一定比例之人力，以確保產能可以滿足訂單及客戶期望，故2月營收受到假期而減少之影響有限，仍創下歷年同期新高紀錄。

展望3月，隨著工作天數恢復正常後，智易表示，有信心營收可重新恢復成長動能，第一季營收仍可維持去年下半年營收水準，法人指出，智易去年下半年季營收依序為95.52億元、91.23億元，若推測屬實，智易今年首季仍可維持在歷史高檔水位。（新聞來源：工商時報─記者 鄭淑芳／台北報導）

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