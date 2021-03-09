民進黨桃園市前議員王浩宇在臉書影射藻礁公投領銜人潘忠政經手大潭電廠7000萬保育預算；潘澄清未拿分毫，直指王人格謀殺。國民黨革實院長羅智強今早在臉書砲轟說，光想到民進黨透過六招追殺潘忠政，把國家機器用得如此恐怖，直叫人不寒而慄。

羅智強說，追殺潘忠政，民進黨夠兇夠殘夠恐怖，毀諾、忽視、抹紅、恐嚇、摸頭，然後人格毀滅。你有看過這麼恐怖的政府嗎？民進黨王浩宇對藻礁公投發起人發動人格毀滅戰，影射潘忠政手腳不乾淨，先不說潘忠政的操守如何，他想問的是：答應「藻礁永存」的是蔡英文，不是嗎？毀諾在先，民進黨這群人到底有何顏面對藻礁公投說三道四？

他說，當環團發起藻礁公投，蔡英文先不理會，想冷處理；見冷處理沒用，綠營開始動員網軍抹紅抹藍；還是沒用，就叫王美花出來恐嚇；還是沒用，就叫陳吉仲出來摸頭；還是沒用，終於出大絕，叫王浩宇出來對潘忠政進行人格毀滅戰......。先不說這些影射真實性如何？光想到民進黨把國家機器用得如此恐怖，直叫人不寒而慄。

羅智強表示，蔡英文的恐怖盤算再清楚不過，「除非你是聖人，沒讓我抓到一分把柄，否則敢跟我大民進黨皇朝鬥，保證你身敗名裂，永世不得超生。」潘忠政以為有50萬連署很了不起，民進黨要捏死你和踩死一隻螞蟻一樣容易，一邊要陳吉仲摸頭，一邊要王浩宇追殺，這種兩手政黨真是令人作嘔。

(中時 )