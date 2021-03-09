針對蔡英文政府的「漸進式台獨」和修憲公投派推動的「激進式台獨」，大陸資深涉台學者李義虎認為，大陸應在政治、法律、社會、經濟、文化、外交和軍事等方面形塑強有力的手段，根據不同形式「台獨」的特點，採取相應精準和有效的反制、制裁措施。

全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎在今年全國兩會期間接受本報記者訪問時表示，中央對台工作會議雖然是年度會議，但它是非常重要的會議，常常對觀察中央對台政策具有很強的指標性意義。汪洋主席在這次會議上指出，當前及今後一個時期台海形勢更加複雜嚴峻，對台工作面臨風險挑戰。

汪洋表示，要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對和遏制任何形式的「台獨」分裂，積極擴大兩岸經濟文化交流合作，持續深化兩岸經濟社會融合發展，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇，推動兩岸同胞共同弘揚中華文化，促進心靈契合。

也正是在這次會議上，汪洋強調「當今世界正經歷百年未有之大變局，台海形勢仍然嚴峻複雜，對台工作面臨的機遇和挑戰都有新的變化，時和勢始終在我們這邊」。

李義虎表示，在台灣社會存在著「漸進式台獨」和「激進式台獨」，但不管它們是採取什麼形式、路徑，都是兩岸關係發展的最大障礙和威脅，是國家統一的對立面。蔡英文當局兩個任期號稱以「維持現狀」作為處理兩岸事務的最高原則，但卻利用執政方便在島內大力推行「漸進式台獨」、「去中國化」，造成島內社會撕裂、兩岸緊張。

李義虎指出，雖然蔡英文推行「台獨」的方式和步驟跟陳水扁「激進台獨」有所不同，但其有兩個做法更值得關注和警惕，一是「借殼上市」搞「台獨」，二是挾洋自重謀「獨」挑釁，其倚美抗中、挾洋自重的程度甚至比陳水扁還嚴重。這些既具有欺騙性，又具有危害性，實際上給兩岸關係造成了破壞性影響。

李義虎指出，蔡英文去年連任後，宣示性地強調推動「憲改」是第二任期的施政重點，雖然她並未確認具體的「修憲」議題，但明確表示是「攸關政府制度以及人民權利的各項憲政體制改革議題」；也就是說議題涉及面比較廣（「各項」），跟「憲政體制」有關。

李義虎指出，正是在所謂「修憲工程」加足馬力時，台灣分裂勢力借「修憲」、「憲改」議題有再次出擊之勢，搞出「制憲公投」、「正名」、「兩岸關係條例」刪除「國家統一」等花樣；接著又有一輪提出「廢監考」、「邁向國家正常化」、刪除「固有疆域」（「刪除省級機構」「降低修憲門檻」）等「修憲」提案，甚至急獨派如辜寬敏、張燦鍙還要推動新「憲法」。到本屆「立法院」第一會期結束，朝野「立委」共提出43項「修憲案」。

李義虎表示，對於台灣分裂勢力借「修憲」、「憲改」、「公投」等名目推行「實質台獨」，大陸要採取實際有效的措施和步驟，反對和遏制島內出現的各種形式的「台獨」逆流。反對和遏制「台獨」不能僅僅在口頭上喊，更要在行動上做。

李義虎強調，要有具體的、管用的措施，在政治、法律、社會、經濟、文化、外交和軍事等方面形塑強有力的手段。同時，根據不同形式「台獨」的特點，採取相應精準和有效的反制、制裁措施。

李義虎表示，正如汪洋主席所說，「要堅決遏制台獨分裂勢力挾洋自重、謀獨挑釁，充分展示維護國家主權、安全、發展利益的決心意志，決不允許任何人任何勢力以任何方式把台灣從祖國懷抱分裂出去」。

(中時 )