受到美國科技股周一暴跌，台積電ADR重挫近6%，台北股市今(9)日開盤以15715.07點開出，下挫105.04點，台積電開盤即下跌13元，以585元開出，守住上周低點。

美股周一漲跌互見，在1.9兆美元的財政刺激方案本周可望過關下，道瓊工業指數收盤上漲306.14點，漲幅0.97%，以31802.44點作收；隨著美國公債殖利率再走升，科技股則是殺聲隆隆，那斯達克指數終場下挫310.99點，跌幅有2.41%，收在12609.16點，台積電ADR更是大跌5.7%。

台股加權股價指數8日收在15820.11點，下跌35.12點，融資金額則是持續攀高，突破2100億元整數大關，創下近6年來新高。

元富投顧指出，短期紓困案通過，但投資人對未來利率可能走升的疑慮並未消除，科技股似乎也仍待更多的考驗，美國十年期公債殖利率力守1.6％仍是有必要的，一旦再失守，引發美股再向下修正，則台股仍有回測季線的壓力。

其中，包括台積電、聯電、聯發科、鴻海等大型權值股，不宜再向下破底，否則大盤回測季線15,000～15,200點支撐。

(中時新聞網)