已婚民進黨立委王定宇被爆料和同黨發言人顏若芳同居，互動頻繁，宛若情侶。對此，王定宇澄清，只是分租房間而已，宅神朱學恒譏諷，王定宇用身體實踐民進黨社會住宅的理想，令人敬佩，不過，大批網友則譏諷，這一定是阿共仔的陰謀，意圖使王定宇沉迷於美色之中。

據《鏡週刊》今（9日）報導，王定宇從去年11月開始，多次被直擊進出顏若芳在台北的住處，疑似同居，顏若芳還會貼心幫忙準備早餐、開車送王定宇上班；為掩飾行蹤，王定宇則會在臉書打卡故佈疑陣。對此，王定宇回應，因顏若芳住處有多的房間，因此才會在台北分租當休息處，顏若芳也稱是分租房間，因常向王定宇請益政治，最近較頻繁互動。

對於王定宇的回應，宅神今（9日）在臉書發文譏諷，「青銀共居，用身體實踐民進黨社會住宅的理想，為了政策宣導，十分令人敬佩敬佩」！不過，大批網友在其po文底下卻歪樓表示，「一定是阿共的SP，不然王大委員怎麼會把持不住呢」、「拍照的人一定是中共同路人」、「這記者一定是中國派來的，呆丸郎一定要團結，不要相信這種紅色媒體」、「共機又要繞台保護王定宇了嗎」、「這一定是阿共仔的陰謀」！

更有網友譏諷，「印證了權力是最強春藥」、「這可是世代的交流啊，怎麼可以批評呢」、「一定房間裡面有兩張床，沒事沒事，過幾天老婆就陪同出來開記者會，選擇原諒」、「通 姦除罪化果然有目的」、「民進黨發言人總是不會令人失望！果然是個浪漫的政黨啊，哇哈哈哈哈哈」、「真男人果然貫徹用愛發電」！

(中時新聞網)