【愛傳媒特約記者吳思賢報導】今天是三八婦女節，蔡英文總統也特別公開發表了婦女節談話（見截圖）。不過可能還是有很多人常常感到好奇：到底三八是什麼意思？甚至有人會抗議：為什麼要用三八當婦女節？

學者指出，三八跟國際貿易有關，原本是指新奇的舶來品，沒有貶意，但後來被保守人士用來當成不正經的用語，因此才出現負面意涵。

歷史小說作家、台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚說，清朝末年開放部分都市跟世界各國通商，一開始只限定每個月的8日、18日、28日開放通商，所以每逢這三個8，在開放通商的都市都可以看到很多外國人以及新奇的商品，當時的人就用「三8」來形容新奇的舶來品。因此認真說起來，三八未必是負面意涵，而應該是新奇或新鮮的意思，就算後來被部分保守人士認為有負面意思，也未必是女性專用。

不過把3月8日當成婦女節，跟前述歷史背景無關，而且不是只有我國用3月8日當婦女節，這一天其實是國際婦女節，至今已經將近百年。

(中時新聞網)