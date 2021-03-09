民進黨立委王定宇，遭《鏡週刊》多次直擊進出民進黨發言人顏若芳的台北住處，兩人對此澄清是分租房間，不過仍引發各界議論。爆料內容提到，王定宇會透過臉書打卡藏匿行蹤，消息曝光後，今（9）日一早王定宇依舊在臉書打卡，但地點在台南，網友則譏諷說，「今天沒住台北啊」？

王定宇被拍到頻繁進出比他小17歲的顏若芳住處，一周有時達5晚。顏若芳偶爾早起會先幫王定宇買早餐，返家後又一同出門；而顏若芳也會開車送王定宇到立法院上班。

此外，似乎是為了掩蓋行蹤，王定宇會透過臉書打卡故佈疑陣，其中3月5日上午，他在台北車站附近打卡，卻被該週刊直擊在PO文時間不久後，從顏若芳住處出門。

王定宇今（9）日的早安文打卡地點在台南東區。（圖／摘自王定宇臉書）

消息曝光後，兩人皆表示是分租房間。今（9）日王定宇仍照例在臉書道早安，表示「7:27的台南，我要開始今天的工作囉，一起加油！」

網友則在PO文底下留言表示，發生這樣事情卻不說明，分租的說法很難讓人相信，且不管是不是分租，公眾人物就是要避嫌，不要自毀政治前途，若爆料內容屬實，對民進黨傷害太大了。另有人笑說，「今天沒住台北啊」「又是打假卡？」「早安沒在台北啊」。

(中時新聞網)